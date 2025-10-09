9월 27일~28일 서리풀뮤직페스티벌 아트존에서 공정무역 페스타 열려 총 6000여 명 참여, 공정무역 사진전, 공정무역 제품 홍보관, 시민 참여형 프로그램 등 다채로운 콘텐츠 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 지난달 27일부터 28일까지 서리풀뮤직페스티벌 아트존에서 ‘2025 서초 공정무역 페스타’를 성황리에 개최했다.

서초구와 서초구 사회적경제통합지원센터, 국제공정무역기구 한국사무소(대표 지동훈)가 공동 주최·주관한 이번 행사는 구민들이 공정무역의 가치와 필요성을 쉽고 즐겁게 체험할 수 있도록 마련됐다.

‘공정무역을 싹 틔우는 공간’이라는 주제로 열린 이번 페스타에는 총 6,000여 명이 참여하며 큰 호응을 얻었다.

주요 프로그램은 ▲공정무역 사진전 ▲공정무역 제품 홍보관 ▲공정무역 사행시, 생산국에 엽서쓰기, 홈바리스타 클래스 등 시민 참여형 프로그램 ▲공정무역 골든벨, 포토존, 룰렛 이벤트 등 다채로운 콘텐츠로 구성됐다.

특히 28일에 진행된 ‘공정무역 도전! 골든벨 대회’는 페스타의 메인 프로그램으로, ESG 경영을 실천하는 한국콜마의 후원으로 마련됐다. 총 55명이 참가해 공정무역 생산국에 대한 퀴즈를 풀고 경품 추첨을 통해 다양한 공정무역 제품을 체험하는 기회도 가졌다. 대회 입상자 3명에게는 장자크 그로하 국제공정무역기구 한국사무소 공동대표, 한명관 국제공정무역기구 이사, 이은정 국제공정무역기구 홍보대사가 직접 시상하며 공정무역 상품으로 구성된 부상품을 전달했다.

전성수 서초구청장은 “이번 페스타가 주민들에게 공정무역의 의미를 알리고 인식을 높이는 계기가 되었길 바란다”며 “앞으로도 착한 소비문화를 확산시키 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.