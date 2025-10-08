[헤럴드경제=고승희 기자] 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 걸그룹 헌트릭스 목소리의 주인공인 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 미국 인기 토크쇼에 출연했다.

한국계 미국인 가수인 세 사람은 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 7일(현지시간) 방영된 미국 NBC 인기 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연해 애니메이션 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’을 불렀다.

‘골든’은 애니메이션 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부르는 곡이다.

세 사람이 실제 무대를 통해 ‘골든’의 전곡을 라이브로 선보인 것은 이번이 처음이다. 앞서 NBC 인기 프로그램 ‘새터데이 나이트 라이브’(Saturday Night Live·SNL)에서 ‘골든’의 일부 소절을 편곡해 불렀다.

검은색 의상을 입고 무대에 오른 세 사람은 영어와 한국어 가사를 넘나들며 시원한 고음과 능숙한 호흡을 선보였다.

세 사람은 무대에 앞서 진행자 지미 팰런을 인터뷰하며 영화 뒷이야기도 풀어냈다. ‘골든’의 공동 작곡가로 이름을 올린 이재는 “택시를 타고 치과에 가는 길에 더블랙레이블 프로듀서들에게 ‘골든’ 노래를 받았는데 그 자리에서 영감이 떠올랐다”며 “곧장 휴대전화 음성메모를 켜고 입으로 멜로디를 녹음했다”고 했다.

그는 또 “스튜디오에서 녹음하다 키가 큰 남자 귀신을 보기도 했다”며 “나중에 어머니에게 듣기로는 ‘곡을 녹음할 때 귀신을 보면 히트한다’라는 한국 미신이 있다고 하더라. 귀신에게 감사를 전하고 싶다”며 웃으며 말했다.

오드리 누나는 애니메이션에 김밥이 등장하는 장면을 언급, “다른 아이들이 냄새가 난다고 놀릴까 봐 도시락통에서 몰래 김밥을 한 조각씩 꺼내먹었던 기억이 나 눈물을 흘렸다”며 “나를 포함한 많은 한국계 미국인들이 공감할 수 있는 순간이라고 생각한다”고 말했다.

‘골든’은 현재 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 통산 8주째 1위를 차지하는 중이며 동시에 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서도 비연속 2회 1위에 올라, 이번주엔 양대 차트를 동시에 석권했다.