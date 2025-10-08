[헤럴드경제=고승희 기자] 영국의 혼문은 금이 갔지만, 미국은 굳건한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’과 앨범차트 ‘빌보드 200’ 정상에 안착했다. 앞서 ‘골든’은 영국 오피셜 최신 차트에서 2위로 내려왔다.

7일(현지시간) 공개된 미국 빌보드 최신 차트에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’(Golden)은 전주에 이어 ‘핫 100’ 1위에 올랐다. 통산 8주째 정상이다.

뿐만 아니라 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범은 ‘빌보드 200’에서 전주보다 한 계단 상승, 다시 1위 자치에 올랐다. 이번이 두 번째다.

앨범 차트까지 다시 정상에 오르며 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난달 이어 다시 한 번 양대 차트를 모두 석권하게 됐다.

이번 주 ‘핫 100’에는 ‘골든’을 포함해 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST에 수록된 8곡이 진입했다. 헌트릭스의 경쟁 그룹인 사자 보이즈가 부른 ‘소다 팝’(Soda Pop)과 ‘유어 아이돌’(Your Idol)이 각각 7위와 10위로 톱10에 이름을 올렸다. ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)과 ’왓 잇 사운즈 라이크‘(What It Sounds Like)는 각각 17위와 27위에 올랐다. ‘테이크다운’(Takedown)과 ‘프리’(Free)는 각각 30위와 31위, 그룹 트와이스 정연·지효·채영이 부른 ‘테이크다운’은 63위를 기록했다.

하이브의 글로벌 걸그룹 캣츠아이는 ‘가브리엘라’(Gabriela)가 50위를 기록한 가운데 ‘날리’(Gnarly)가 95위로 차트에 재진입했다. 트와이스의 ‘스트래티지’(Strategy)는 66위에 자리했다.

‘빌보드 200’에서는 그룹 피원하모니의 미니앨범 ‘엑스’(EX)가 9위, 스트레이 키즈의 ‘카르마’(KARMA)는 34위, 캣츠아이의 ‘뷰티풀 카오스’(BEAUTIFUL CHAOS)는 39위, 트와이스의 ‘디스 이즈 포’(THIS IS FOR)는 180위에 올랐다.