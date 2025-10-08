최근 5년 동안 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제를 처방받은 청소년이 급증한 것으로 나타났다.

국회 교육위원회 소속 국민의힘 김대식 의원(부산 사상)이 8일 건강보험심사평가원에서 제출받은 ‘최근 5년간 ADHD 치료제 처방 현황’을 분석한 결과, 2020년 4만7266명이던 청소년 처방 환자 수가 매년 증가해 지난해에는 12만2906명으로 2.6배 넘게 급증했다.

성별로 보면, 남학생은 같은 기간 3만7824명에서 8만9258명으로 늘었고, 여학생은 9442명에서 3만3648명으로 증가했다. 특히 여학생의 증가율이 남학생보다 더 가팔랐다.

연령대별로는 10~14세 청소년이 가장 많은 비중을 차지했지만, 15~19세 그룹에서의 증가 속도가 두드러졌다.

김 의원은 “ADHD 치료제는 증상 완화에 필수적인 약물이지만, 일부 학생들 사이에서 ‘성적 향상에 도움이 된다’는 잘못된 인식이 퍼지면서 오남용 위험이 커지고 있다”고 우려했다.

그는 이어 “청소년 처방이 급격히 늘고 있음에도 교육청과 보건당국 간의 관리 체계가 사실상 부재한 것은 심각한 문제”라며, “복용 관리 강화, 부작용 모니터링, 교사·학부모 대상 교육 등 다각적인 관리가 필요하다”고 강조했다.

또한 김 의원은 “입법 활동을 통해 ADHD 치료제의 안전한 사용을 보장할 수 있는 법적·제도적 관리 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.