롯데온 ‘앱쁠딜’ 6개월 만에 구매자 10배↑ 무신사·지그재그, 0원 래플로 앱 방문 유도

[헤럴드경제=정주원 기자] 온라인 쇼핑 시장 경쟁이 과열되면서 이커머스 업계가 고객을 자사 플랫폼에 ‘묶어두기(락인·Lock-in)’ 위한 전략을 강화하고 있다.

단순한 할인이나 적립금 행사에서 벗어나 앱 전용 상품·게임형 포인트 적립·추첨형 이벤트(래플) 등으로 고객 충성도를 높이는 데 주력하는 모습이다.

7일 업계에 따르면 롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 ‘롯데온’은 지난 2월 선보인 단독딜 플랫폼 ‘앱쁠딜’을 통해 6개월 만에 월별 구매자 수가 10배 이상 증가하는 성과를 거뒀다. 초반에는 식품·화장품 위주였던 전용 상품을 소형가전, 해외직구 상품으로 확대하면서 앱쁠딜 대상 상품 수도 5배로 늘렸다.

이마트24는 지난달 앱테크 서비스 ‘24오락실’을 열고, 임무 수행 시 현금처럼 쓸 수 있는 포인트를 제공하는 구조를 도입했다. 소비자가 앱에 자주 접속할수록 혜택이 커지는 방식으로 일상 속 ‘앱 이용 습관’을 자연스럽게 유도한다.

패션 플랫폼 무신사와 지그재그 역시 0원·1000원 래플 이벤트를 수시로 열며 고객이 응모·당첨 결과를 확인하기 위해 앱을 반복 방문하도록 유도하고 있다. 단순 출석 체크 중심이던 과거 참여형 이벤트에서 벗어나 앱 전용 콘텐츠 중심의 락인 전략이 자리 잡은 셈이다.

업계에서는 상품 차별화가 어려워진 상황에서 앱 체류 시간을 늘리는 것이 곧 경쟁력이라는 분석이 나온다.

업계 관계자는 “이커머스 경쟁이 치열해질수록 앱 내 충성 고객 확보 전략이 정교해지고 있다”면서 “접속 빈도를 높여 단골을 확보하면 객단가 상승과 개인화 추천 고도화로 이어지는 선순환 구조를 만들 수 있다”고 말했다.