[헤럴드경제=김보영 기자] 강아지 캐릭터 ‘차우차우’로 인기를 얻었던 개그맨 정세협이 41세 나이로 세상을 떠났다.

7일 방송계에 따르면 정세협은 전날인 6일 밤 사망했다. 대한민국방송코미디언협회에 따르면 사인은 백혈병과는 관련이 없으며 심장마비가 원인인 것으로 전해졌다.

고인은 지난 2022년 한 유튜브에 출연해 5년간 백혈병으로 투병했으며 골수이식 후 완치됐다고 고백한 바 있다.

고인은 지난주까지 KBS 개그콘서트(이하 개콘) 녹화에 정상적으로 참여했고, 지난달 고(故) 전유성의 노제에도 참석하는 등 최근 활발히 활동해 왔다.

‘개그콘서트’ 측은 이날 공식 인스타그램에 글을 올려 “정세협 님의 안타까운 소식에 깊은 애도를 표한다”며 “삼가 고인의 명복을 빕니다”라고 밝혔다.

정세협은 2008년 SBS 10기 특채 개그맨으로 데뷔한 이후 ‘웃음을 찾는 사람들’(이하 웃찾사), ‘개그투나잇’ 등에서 활약했다.

그의 대표적인 캐릭터는 ‘개그투나잇-하오차오’에서 강아지 분장으로 인기를 얻었던 ‘차우차우’였다.

고인의 빈소는 경기 화성 함백산장례식장 2호실에 마련됐으며, 발인은 9일 오전 7시 40분이다.