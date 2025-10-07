[헤럴드경제=김보영 기자] 캄보디아 여행 중 실종된 40대 한국인 남성이 혼수 상태로 발견됐다.

7일 전주MBC에 따르면 실종자 가족들은 주캄보디아 대사관으로부터 42살 이모 씨가 혼수 상태로 캄보디아 프놈펜 코사막 병원 중환자실에 있다는 연락을 받고 긴급히 현지로 향하고 있다.

가족들은 환자의 상태를 확인한 뒤 가능하다면 한국으로 귀국해 치료를 이어가기를 희망한다며, 현지 대사관 및 정부의 지원을 간곡히 요청하고 있다.

전주에서 직장을 다니던 이씨는 지난 달 24일부터 5박 6일 일정으로 캄보디아 프놈펜으로 여행을 떠났는데, 출국 사흘 뒤부터 갑자기 가족과 연락이 끊겼다.

마지막 GPS 기록은 프놈펜의 한 호텔에서 확인됐지만, 가족이 현지 가이드를 통해 확인한 결과 해당 호텔에는 이씨가 투숙한 사실이 없던 것으로 전해졌다.

국내 경찰은 외교부 및 현지 치안당국과 공조해 실종 경위 등을 조사 중이다.

정부는 프놈펜시에는 여행자제를, 시하누크빌주와 캄폿주 보코산 지역, 바벳시에는 특별여행주의보를 각각 발령하고, 사건 대응을 위해 캄보디아 영사 인력을 증원한 바 있다.