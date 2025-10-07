물품 기탁으로 지역사회에 따뜻한 온정 전해 명절 앞두고 취약계층 지원 이어가 지속적인 나눔 실천으로 이웃 사랑 실천 앞장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마디콕통증의학과의원(대표원장 권구민)이 추석을 맞아 서울 성북구(구청장 이승로) 동선동, 돈암2동, 정릉2동주민센터에 라면 총 450박스를 전달했다.

이번 후원은 각 동에 150박스씩 골고루 배분되어 지역 내 어려운 이웃들에게 따뜻한 명절 선물이 될 예정이다.

마디콕통증의학과는 성북구 동선동에 위치한 의료기관으로, 그동안 지역사회에 꾸준히 나눔을 실천해 왔다.

이번 라면 기부 역시 명절을 앞두고 소외된 이웃들이 따뜻하고 든든한 명절을 보낼 수 있도록 마련됐다.

마디콕통증의학과 관계자는 “조금이나마 지역사회에 힘이 되고픈 마음에 추석을 맞아 라면을 준비했다”며 “앞으로도 정기적인 기부와 나눔을 통해 이웃과 함께하는 따뜻한 동네를 만드는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

각 동 주민센터는 “매년 의미 있는 나눔을 실천해주시는 마디콕통증의학과에 감사드린다”며 “기부해주신 라면은 복지사각지대에 놓인 취약계층에게 잘 전달하겠다”고 전했다.

이번에 전달된 라면 450박스는 동선동, 돈암2동, 정릉2동의 저소득가정과 독거노인 등 취약계층에게 각 동 주민센터를 통해 배부될 예정이다.