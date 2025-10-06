[헤럴드경제=최원혁 기자] 프랑스 명품 브랜드 발렌시아가가 이번에 ‘박스테이프’를 연상시키는 팔찌를 선보여 화제다.

최근 발렌시아가는 프랑스 파리 패션위크에서 투명한 레진(Resin) 소재의 여성용 팔찌 ‘개퍼 뱅글(Gaffer Bangle)’을 선보였다. 현재 이 팔찌는 한국 공식 홈페이지에서 162만원에 판매 중이다.

투명 레진으로 만들어진 이 제품 내부와 외부에는 ‘Balenciaga Adhesive(발렌시아가 어드허시브)’라는 문구가 프린트돼 있다. 발렌시아가 측은 이 팔찌에 대해 “국제 규정을 준수하는 플라스틱으로 만들어졌다”며 “표준 사용으로 형태 변형이나 자국이 생길 수 있으나 이는 소재와 제작 기법의 특성상 결함이 아니다”고 설명했다.

아울러 제품 관리법으로는 부드러운 마른 천으로 닦을 것과 세척 시 강한 화학약품 사용을 피할 것을 권장했다. 또 “직사광선이나 열원에 장기간 노출하지 말고 단단한 표면에의 충격을 피하라”고 당부했다.

레진은 식물성 수지나 합성 고분자로 만들어진 소재로, 투명도와 내구성이 높다. 다만 이 팔찌는 디자인 측면에서 ‘박스테이프’와 매우 유사하다는 점에서 가격 거품 논란이 이어지고 있다.

발렌시아가 일상품 모방은 이번이 처음은 아니다. 2022년에는 쓰레기봉투에서 영감을 얻은 ‘트래시(trash·쓰레기) 파우치’를 1790달러(당시 한화 약 233만원)에 선보였다. 지난해엔 구겨진 감자칩 봉투 모양의 지갑을 1750달러(한화 약 236만원)에 출시했고 지난 4월 커피 컵을 본뜬 클러치백 ‘9 Am 클러치’를 출시했을 땐 미국에서 5750달러, 한국에서 807만원으로 가격을 책정해 화제가 된 바 있다.