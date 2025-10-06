[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 또 당했다”

넷플릭스가 추석 연휴를 겨냥한 내놓은 오리지널 시리즈 ‘다 이루어질지니’가 나오자마자 불법 스트리밍 사이트에 그대로 유출됐다. 주연 배우 회당 출연료만 3억원가량에 회당 20억원 수준의 제작비가 투입된 넷플릭스 하반기 최대 기대작이다.

6일 업계에 따르면 영상 콘텐츠 불법 사이트 ‘000’에 ‘다 이루어질지니’ 전편이 모두 스트리밍되고 있는 것으로 확인됐다. 구글에서 ‘000’를 검색하면 아무런 제한 없이 접속해 무료로 ‘다 이루어질지니’를 볼 수 있다.

불법 사이트 유출은 오리지널 콘텐츠의 성패를 좌우하는 ‘초민감’ 사안이다. 넷플릭스가 국가별 시차와 상관없이 전 세계 국가에 주요 콘텐츠를 동시에 공개하는 것도 유출을 막으려는 조치다.

막대한 제작비가 투입된 화제작들이 공개되자마자 불법 스트리밍 사이트에 유출되면서 온라인동영상서비스(OTT) 업계가 충격에 휩싸였다. 속수무책으로 당하고 있다.

앞서 넷플릭스 올 최대 화제작 ‘오징어게임3’, 디즈니+ ‘북극성’ 등 거액을 투자한 작품들이 잇따라 불법 스트리밍 사이트에 유출됐다.

‘다 이루어질지니’는 태양의 후예, 도깨비, 더 글로리의 김은숙 작가와 김우빈, 수지를 앞세운 화려한 라인업으로 화제를 모으며 단숨에 넷플릭스 1위에 올라섰다.

넷플릭스 측은 새 오리지널 시리즈 ‘다 이루어질지니’가 지난 3일 공개 후 단 하루 만에 ‘오늘 대한민국의 톱10 시리즈’ 1위에 올랐다고 밝혔다. ‘다 이루어질지니’는 천여 년 만에 깨어난 램프의 정령 지니(김우빈)와 감정을 잃어버린 인간 가영(수지)이 세 가지 소원을 두고 펼치는 판타지 로맨틱 코미디다.

넷플릭스는 추석 연휴 특수를 노려 지난 3일 첫날 13부작을 한꺼번에 공개하는 전략을 택했다.

공개 직후 시청자들의 시선은 곧장 이 작품에 쏠렸다. 여기에 송혜교, 다니엘 헤니 등 초호화 카메오까지 등장한다.

“너무 유치하다” “킬링타임으로 제격” 등 작품에 대한 호불호가 크게 갈리고 있지만, 화려한 라인업으로 화제를 모으고 있는 것으로 보인다.

한편 정부는 불법 스트리밍 사이트에 대한 단속을 강하고 있지만 막기에는 역부족이다. 불법 스트리밍 사이트는 단속망을 피해 접속 도메인 주소의 잦은 변경으로 영업을 이어나가고 있다. 이용자들은 변경된 사이트를 찾기 위해 지속해서 검색하는 것으로 보인다.

K-콘텐츠의 피해는 일파만파로 커지고 있다. 특히 넷플릭스 한국 작품 대부분이 불법 스트리밍 사이트에 유출되고 있다.

업계에 따르면 불법 유통 사이트 유출로 인해 약 5조원의 저작권 피해가 발생한 것으로 추산된다.