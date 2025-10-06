[헤럴드경제=이원율 기자]블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 “러시아가 종이 호랑이라면 북대서양조약기구(NATO·나토) 또한 마찬가지”라며 “서방이 그렇게 생각한다면, 종이 호랑이를 직접 상대해보라”고 밝혔다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아를 향해 ‘종이 호랑이’라고 부른 데 대한 반박으로 풀이된다.

푸틴 대통령은 2일(현지시간) 러시아 소치에서 열린 발다이 국제토론클럽 본회의에서 미국 주도의 NATO 동맹 대부분이 러시아와 싸우고 있다는 점을 지적, “나토 블록 전체와 싸우고, 움직이고, 자신감을 보이는 우리가 종이 호랑이라면 나토는 무엇인가”라고 했다.

푸틴 대통령은 미국이 우크라이나에 토마호크 순항 미사일을 제공할 가능성을 놓고도 비판했다.

그는 “미군의 직접 참여 없이는 토마호크 미사일 사용이 불가능하다”며 “(토마호크 미사일 제공은)러시아와 미국 관계를 포함, 완전히 질적으로 새로운 단계의 긴장이 고조된다는 의미”라고 지적했다.

한편 트럼프 대통령은 앞서 러시아를 종이 호랑이라고 평가 절하하며, 우크라이나가 러시아와의 전쟁에서 승리해 영토를 되찾을 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 지난 23일(현지시간) 뉴욕에서 열린 유엔총회 참석을 계기로 성사된 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회담을 마친 후 트루스소셜에 “러시아의 군사 및 경제적 어려움을 목격한 만큼, 나는 유럽연합(EU)의 지원을 받는 우크라이나가 (러시아와)싸워 본래 영토를 되찾을 수 있는 위치에 있다고 생각한다”고 했다.