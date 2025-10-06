비바람 속 현장 근무 이어가며 독도·울릉도 해역 경비 강화 국민 안심 명절 위해 구조 대응태세 유지

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] “국민 여러분, 독도와 동해 해역의 영토 수호는 저희가 책임지겠습니다. 편안하고 행복한 추석 보내십시오.”

민족의 대명절 추석에도 동해(바다)는 여전히 분주하다.

동해해양경찰서(서장 김환경)는 6일, 독도와 동해 해역의 해양주권 수호를 위해 하루도 쉬지 않고 현장 근무를 이어가고 있다.

동해해경 3016함은 이날 거센 비바람 속에서도 독도 인근 해상에서 해양영토 수호 의지를 다지는 현장 행사를 진행했다.

이어 평소와 다름없이 경비·순찰과 긴급 구조 임무를 수행하며 혹시 모를 상황에 대비했다.

정환기 3016함 함장은 “추석 명절에도 동해해경은 독도와 울릉도 등 동해(바다)를 굳건히 지키고 있다”며 “국민께서 안심하고 평온한 명절을 보낼 수 있도록 전 직원이 최선을 다하고 있다”고 말했다.

그는 이어 “해양주권 수호와 국민의 생명·안전 확보에 한 치의 빈틈도 없도록 하겠다”고 강조했다.

동해해양경찰서는 연휴 기간 동해 전 해역에 경비 세력을 강화하고, 해양사도 예방과 신속한 구조 대응에 총력을 기울이고 있다.

비바람 속에서도 묵묵히 바다를 지키는 해경들의 모습이, 국민의 안전을 향한 ‘보이지 않는 헌신’을 더욱 빛나게 하고 있다.