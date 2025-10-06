[헤럴드경제=이원율 기자]러시아가 밤사이 우크라이나에 재차 대규모 공습을 가했다고 5일(현지시간) 우크라이나 당국이 주장했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 “지난 밤 우크라이나는 또 한 번 50여발 이상 미사일과 500기 가량 공격용 드론을 동원한 복합 공격을 당했다”고 밝혔다.

그는 르비우, 자포리자, 수미 ,하르키우, 오데사 등 여러 지역이 표적이 됐다고 했다. 아울러 현재까지 10명이 부상을 당하고 5명이 숨졌다고 전했다.

이 가운데 4명은 폴란드와 국경을 맞댄 우크라이나 서부 르비우 지역에 거주하는 일가족이다. 주택 건물이 파괴돼 이번 비극에 휘말린 것으로 전해졌다.

또, 2022년 2월말 우크라이나 전쟁 발발 이래 르비우 지역에 가해진 최대 규모 공격인 것으로 보인다고 로이터는 우크라이나 당국을 인용해 보도했다.

동남부 자포리자 지역에서도 1명의 사망자가 확인됐다. 공격 여파로 정전이 발생해 인근 7만3000여명도 영향을 받았다.

이날 북대서양조약기구(NATO) 회원국 폴란드는 영공 침범 등 혹시 모를 상황 차단을 위해 전투기를 긴급 발진했다고 폴리티코 유럽판은 전했다.

폴란드군은 “폴란드와 (나토)동맹국 항공기가 폴란드 영공에서 작전을 수행 중”이라며 “지상 기반 방공·레이더 정찰 체계 대비태세도 최고 수준으로 격상됐다”고 했다.

카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 엑스에 “러시아는 실패로 끝난 올여름 공세를 만회하기 위해 우크라이나 민간인과 기반 시설에 대한 테러 공격을 가하고 있다”고 질타했다.

칼라스 고위대표는 대(對)러시아 제재와 자금 조달, 무기 제공 노력 등으로 우크라이나를 계속 지원하겠다며 “러시아는 강제하지 않는 한 멈추지 않을 것”이라고 했다.

한편 앞서 지난 4일(현지시간)에는 러시아군이 우크라이나 여객열차를 드론으로 공습해 30여명이 다쳤다고 키이우인디펜던트 등 현지 매체들이 보도한 바 있다.

러시아군은 러시아 국경에서 약 75km 떨어진 우크라이나 수미주 쇼스트카의 기차역을 공습했다. 여객열차 2대가 일부 불타는 등 파괴되고 승객과 직원 등 30여명이 부상을 당했다.

당시 우크라이나 철도공사는 승객이 대피 중일 때 두 번째 공습도 있었다며 “우리 전선과 연결을 끊으려는 비겁한 공격”이라고 비난했었다.