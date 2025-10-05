[헤럴드경제=고승희 기자] 인기 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서 2위로 내려왔다.

5일 오피셜 차트에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’이 7주 연속 1위를 기록하다 이번주엔 올리비아 딘의 ‘맨 아이 니드’(MAN I NEED)에 정상을 내줬다. ‘맨 아이 니드’는 ‘골든’에 밀려 5주 연속 2위를 차지했다.

‘골든’은 93위로 이 차트에 처음 진입, 8번의 1위를 기록했고, 통산 12주 연속 톱10에 머물렀다

이 차트에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 수록곡의 인기도 여전했다. ‘소다 팝’(Soda Pop)은 5위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 8위, ‘테이크다운’(TAKEDOWN)은 76위에 각각 올랐다.

하이브의 첫 한미 합작 걸그룹 캣츠아이의 ‘가브리엘라’(Gabriela)는 39위에 머물고 있다.