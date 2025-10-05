임미애 의원, 해양경찰 조직문화 개선 시급 상명하복·연공서열 중심 문화, 젊은 인력 조기 이탈 불러

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 최근 5년간 해양경찰청에서 근무 5년 미만 해양경찰의 퇴직자 수가 400명을 넘어선 것으로 나타났다.

MZ세대 직원들이 조직 내 위계적 문화에 적응하지 못해 조기 이탈하는 현상이 뚜렷하다는 분석이다.

국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 임미애 의원이 해양경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2020년부터 2024년까지 ‘재직기간 5년 이하 해양경찰’ 퇴직자는 총 426명에 달했다.

올해 들어서도 9월까지 이미 57명이 퇴직하면서 인력 유출이 지속되고 있다.

연도별로는 ▲2020년 37명 ▲2021년 42명 ▲2022년 86명 ▲2023년 97명 ▲2024년 107명으로 매년 증가세를 보였다. 2020년 대비 2024년 퇴직자 수는 약 3배에 이른다.

퇴직 유형을 보면 자발적 퇴직을 의미하는 ‘의원면직’ 비중이 압도적이었다.

의원면직자는 ▲2020년 36명 ▲2021년 34명 ▲2022년 78명 ▲2023년 90명 ▲2024년 99명 ▲2025년 9월까지 44명으로, 전체 퇴직자의 대부분을 차지했다.

평균 연령은 30대 초반 수준으로 ▲2020년 30.9세 ▲2021년 33.7세 ▲2022년 32.9세 ▲2023년 34세 ▲2024년 33.5세 ▲2025년 9월 32.1세로 집계됐다.

젊은 세대가 조직에 안정적으로 정착하지 못하고 조기 퇴직하는 양상이다.

한국해양경찰학회보에 실린 김승완·이기수 교수의 공동 연구에 따르면, 서해지방해양경찰청 소속 5개 경찰서 MZ세대 근무자 119명 중 75%(89명)가 해양경찰 조직문화를 ‘위계지향적’이라고 응답했다.

조직문화 적응이 어려운 이유로는 ▲수직적 의사결정과 상명하복 중심 운영(37%) ▲세대 간 소통 부족(30%) ▲공정하지 않은 평가·보상 체계(18%) 등이 꼽혔다.

현직 해경 관계자는 “현장 근무 강도는 높은데 승진과 보상 체계는 여전히 연공 중심이라 젊은 직원들의 이탈이 늘고 있다”며 “세대 간 이해를 높이는 내부 의사소통 구조가 필요하다”라고 말했다.

임미애 의원은 “불법 외국 어선 단속, 해양범죄 대응, 해상 구조 등 해양경찰의 역할이 확대되는 시점에서 신규 인력 유출은 조직 지속가능성에 심각한 영향을 줄 수 있다”며 “근무환경과 조직문화 전반을 재점검해 실질적인 개선책을 마련해야 한다”고 강조했다.

전문가들은 향후 해양경찰청이 ▲공정한 평가·보상 제도 확립 ▲세대 간 소통 강화 ▲현장 중심 인사 시스템 개선 등을 추진하지 않는다면, MZ세대의 이탈은 더욱 가속화될 것으로 우려하고 있다.