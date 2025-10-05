한 총재, 구속 이후 조사 불응 일관 특검 추가조사 없이 구속기소 검토

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 통일교 의혹 관련 소환 요구에 불응하는 한학자 총재에 대해 추가 조사 없이 기소할 전망이다.

5일 법조계에 따르면 특검은 별도 소환조사 없이 한 총재를 구속기소 하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 기소 시점은 연휴가 끝난 직후인 10일이 유력하게 점쳐진다.

특검은 한 총재가 이미 구속된 상태라 구인을 통해 조사할 수 있다. 하지만 한 총재가 진술을 거부할 것으로 보여 실익이 크지 않다고 특검은 판단한 것으로 전해진다.

앞서 특검은 전날 한 총재를 소환하려 했으나 그가 건강상 이유로 불출석 사유서를 내 조사가 무산됐다. 한 총재 측은 앞으로 조사에 응하지 않겠다는 입장도 함께 특검에 제출했다고 한다.

한 총재는 지금까지 특검에 총 세 차례 출석해 조사를 받았다. 심장 관련 시술 등을 이유로 세 차례 불출석하다 지난달 17일 특검에 처음으로 자진 출석했다. 첫 조사 당시에는 약 9시간30분가량 조사가 이뤄졌다. 그러다 같은 달 23일 구속영장이 발부되면서 서울구치소에 수용된 한 총재는 24일 4시간30분, 29일 10시간20분 각각 특검 조사를 받았다.

이후 한 총재 측은 건강이 좋지 않아 구속 생활을 할 수 없다며 구속적부심사를 청구했다. 하지만 법원은 이달 1일 구속적부심 청구를 받아들이지 않았다. 한 총재는 구속 상태로 특검 소환에 연이어 불응하고 있다.

한 총재는 2022년 1월 통일교 세계본부장이던 윤영호 씨와 공모해 권성동 국민의힘 의원에게 윤석열 정권의 통일교 지원을 청탁하며 불법 정치자금 1억원을 전달한 혐의 등을 받는다. 또 같은 해 4~7월 건진법사 전성배 씨를 매개로 김 여사에게 고가의 목걸이와 샤넬 백을 건네고 교단 현안을 청탁하는 데 관여한 혐의도 받는다.

특검은 통일교 측이 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 권 의원을 당 대표로 밀기 위해 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹도 수사 중이다. 특검은 2022년 11월 김 여사가 건진법사 전성배 씨를 통해 통일교인의 집단 당원 가입을 윤씨에게 요청했다고 의심한다.

이와 관련해 특검은 지난달 30일 국민의힘 경남도당을 압수수색 해 통일교 측이 제출한 가입신청서 묶음을 확보한 것으로 전해졌다. 개인의 자유의사에 반해 입당을 강요할 경우 정당법 위반에 해당한다.