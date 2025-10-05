[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군이 추석 명절을 맞아 고향을 찾는 귀성객들과 군민들이 안전하고 편안한 연휴를 보낼 수 있도록 추석명절 종합대책을 마련하고 본격적인 대응에 나섰다.

5일 청송군에 따르면 오는 12일까지 추석 연휴 기간 동안 분야별 10개 반, 총 233명의 인력을 투입해 각종 비상·응급상황에 신속히 대응할 수 있는 종합상황관리 체계를 구축한다.

이번 대책은 안전하고 든든한 명절, 모두가 누리는 행복한 명절, 편안하고 안락한 명절, 풍요롭고 넉넉한 명절 등 4대 추진 방향과 11대 중점 과제를 중심으로 추진된다.

이에 따라 8282 민원처리 기동반을 운영해 군민 불편사항을 신속히 해소하고 귀성객과 관광객의 증가에 대비해 특별교통대책 상황실을 운영하는 등 교통 혼잡 예방에 적극 나선다.

또 응급환자 발생 시 신속 대응 체계를 유지하고 관내 병·의원 및 약국, 응급의료기관과 긴밀히 협력하여 군민 건강 보호에 집중할 방침이다.

산불 발생 가능성에 대비한 비상근무체계도 가동된다.

청송군은 연휴 기간 중 산불 감시 인력과 장비를 강화하고 산림 인접 지역에 대한 순찰을 확대하여 가을철 산불 예방에 총력을 기울이고 있다.

더불어 기상 이변에 대비한 사전 점검과 비상 대응 계획을 마련하고 노후 및 취약시설에 대한 안전점검을 통해 군민들이 안전하게 명절을 보낼 수 있도록 하고 있다.

특히 이번 연휴에는 성수품 수급 상황을 점검하고 가격 안정을 위한 물가 점검반을 운영하는 등 추석 연휴 물가 안정 대책에도 적극 나설 계획이다.

윤경희 청송군수는 “군민과 귀성객 모두가 불편함 없이 안전하고 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 전 행정력을 집중하고 있다”며 “생활 불편 해소는 물론 재난·사고 예방과 물가 안정에도 만전을 기해 모두가 따뜻한 추석을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.