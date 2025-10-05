합계 17언더파 271타 LPGA 투어 카드 확보

[헤럴드경제=박세환 기자] 한국여자프로골프(KLPGA) 대표 장타자 황유민이 후원사 초청으로 출전한 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십(총상금 300만달러)에서 우승하며 ‘미국 직행’의 꿈을 현실로 만들었다.

황유민은 5일(한국시간) 미국 하와이주 오아후섬 에바비치의 호아칼레이 컨트리클럽(파72·6566야드)에서 열린 롯데 챔피언십 최종 4라운드에서 버디 6개와 보기 하나를 묶어 5언더파 67타를 쳤다.

최종 합계 17언더파 271타를 적어낸 황유민은 이 대회 우승을 차지했다. 우승 상금은 45만달러(약 6억3천만원)다.

2023년 KLPGA 투어에 데뷔해 2승을 보유한 황유민은 메인 스폰서인 롯데 초청으로 이번 대회에 출전했다가 선두권에서 경쟁하며 돌풍을 일으킨 끝에 트로피까지 거머쥐었다.

내년 미국 무대 진출을 목표로 두고 연말 LPGA 투어 퀄리파잉 시리즈에 응시할 계획이었던 그는 이번 우승으로 퀄리파잉 스쿨을 거치지 않고 LPGA 투어 카드를 확보하게 됐다.