에르난데스 역전 3점포로 승리 토론토는 양키스에 10-1 대승 밀워키도 컵스에 9-3 완승

지난해 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈 우승팀인 로스앤젤레스 다저스가 7회에 터진 테오스카 에르난데스의 역전 3점포에 힘입어 필라델피아 필리스를 꺾고 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS·5전 3승제) 1차전을 승리로 장식했다.

다저스는 5일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스 뱅크 파크에서 열린 2025 MLB NLDS 1차전 원정경기에서 5-3으로 승리했다.

다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이는 1번 타자 선발 투수로 나서 마운드에서 6이닝 3피안타 1볼넷 9탈삼진 3실점으로 호투했으나 타석에선 4타수 무안타 1볼넷 4삼진으로 침묵했다.

김혜성은 NLDS 엔트리 26명에 합류했으나 출전 기회를 잡지 못했다.

그는 신시내티 레즈와 와일드카드 시리즈에서도 엔트리에 들었으나 경기엔 나서지 못했다.

같은 날 캐나다 온타리오주 토론토 로저스 센터에선 홈 팀 토론토 블루제이스가 원정팀 뉴욕 양키스와 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS·5전3승제) 1차전에서 10-1 대승을 거두고 기선을 제압했다.

밀워키 브루어스는 같은 날 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 시카고 컵스와 NLDS 1차전에서 9-3으로 완승했다.