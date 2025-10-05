中외교부 “긍정적·이성적 대중국 정책 희망”

[헤럴드경제=박세환 기자] 중국은 4일 일본의 다카이치 사나에 전 경제안보담당상이 집권 자민당 신임 총재에 당선되고 차기 총리로 유력시되자 일본이 역사와 대만 문제에 관한 정치적 약속을 지켜야 한다는 입장을 밝혔다.

중국신문망에 따르면 중국 외교부 대변인은 다카이치 신임 총재의 당선 후 취재진의 질문에 “우리는 선거 결과에 주목했고, 이는 일본의 내부 사무(내정)”라면서 이같이 답했다.

이어 “일본이 중일 4대 정치문건의 각 원칙과 공동인식(합의)을 지키고, 역사·대만 등 중대 문제에서의 정치적 약속을 지키기를 희망한다”며 “긍정적·이성적인 대(對)중국 정책을 펼치고 전략적 호혜 관계의 지위가 실현되도록 전면 추진하기를 희망한다”고 했다.

중국이 거론한 중국과 일본의 4대 정치문건은 1972년 수교 때 발표한 중일 공동성명, 1978년 중일 평화우호조약, 1998년 ‘중일 평화와 발전의 우호협력 동반자 관계 수립 노력을 위한 공동선언’, 2008년 ‘중일 전략적 호혜관계 전면 추진에 관한 공동성명’을 가리킨다.

이 문건들은 ‘하나의 중국’ 원칙과 상호 주권·영토 완전성 존중, 패권 추구 반대 등의 내용을 담고 있다.

일본의 새 총리가 될 다카이치 신임 총재는 강경 보수 성향으로 알려진 인물이다.

중국 조야에서는 ‘여자 아베’로 불릴 정도로 선명한 우익 성향을 보여온 다카이치 신임 총재가 대중국 견제 노선을 지속·강화할 수 있다는 관측이 나오고 있다.

또 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 정기적으로 참배해온 그가 역사 문제에서 한국·중국 등 주변국과의 갈등을 빚을 가능성이 존재한다는 우려도 제기된다.