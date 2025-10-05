[헤럴드경제=민성기 기자] 서울 시내의 한 대학교에서 20대 남성이 숨진 채 발견됐다.
서울 성북경찰서에 따르면 4일 오전 11시 27분쯤 서울 성북구에 위치한 국민대학교에서 한 남성이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. 경찰이 출동했을 때 이 남성은 이미 숨진 상태였다.
경찰은 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 정확한 사망 경위 등을 조사한다는 방침이다.
min3654@heraldcorp.com
입력 2025-10-05 09:07:47
[헤럴드경제=민성기 기자] 서울 시내의 한 대학교에서 20대 남성이 숨진 채 발견됐다.
서울 성북경찰서에 따르면 4일 오전 11시 27분쯤 서울 성북구에 위치한 국민대학교에서 한 남성이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. 경찰이 출동했을 때 이 남성은 이미 숨진 상태였다.
경찰은 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 정확한 사망 경위 등을 조사한다는 방침이다.
日 첫 여성 총리 다카이치 유력…“외교수완 미지수…균형 있는 정치자세 과제”
[헤럴드경제=박세환 기자] 강경 보수 성향으로 알려진 다카이치 사나에 일본 집권 자민당 신임 총재가 이변이 없는 한 일본 첫 여성 총리에 오를 것으로 예상되는 가운데 일본 현지 언론은 다카이치 총재의 한국, 중국 등과 외교 정책이 과제가 될 수 있다고 지적했다. 특히 한국과 중국의 반발을 초래할 야스쿠니신사 참배 등은 신중하게 판단해야 한다는 제언도 나왔다
“군대 안갈래요”…‘국적’까지 포기한 2만명, ‘이 나라’ 택했다
[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 5년간 병역의무를 피하기 위해 대한민국 국적을 포기한 ‘제2의 유승준’(본명 스티브 유)과 같은 남성이 2만명에 육박하는 것으로 드러났다. 3일 국회 국방위원회 소속 황희 더불어민주당 의원이 병무청에서 받은 자료를 분석한 결과, 2021년부터 올해 8월 말까지 병역의무 대상자(18~40세) 가운데 국적 포기(국적상실+국적이탈)자는 총 1만8434명으로 집계됐다. 올 한해 현역 입대자 수가 20만명인 것을 감안하면 병역 자원 10명 중 1명이 국적 포기로 입영 대상에서 제외된 셈이다. 국적 포기 중 유학 등 장기 거주로 외국 국적을 취득한 후 한국 국적을 포기한 사례는 1만2153명(65.9％)으로 가장 많았다. 태어나면서 복수국적을 가진 뒤 성인이 되며 대한민국 국적을 이탈한 사례도 6281명(34.1％)에 달했다. 특히 대한민국 국적을 포기한 이들이 취득한 국적은 미국이 7510명(61.8%)으로 가장 많았다. 이어 캐나다 1853명(15.3%),
“2만원 주고 치킨 먹느니”…다시 부활한 패밀리 레스토랑 “가성비 최고”
[헤럴드경제=김보영 기자] 추억의 패밀리 레스토랑이 다시 주목받고 있다. 고물가 시대에 합리적인 가격으로 다양한 메뉴를 즐길 수 있다는 점에서 소비자들에게 매력적인 외식 선택지로 부상한 것이다. 대표적인 사례가 이랜드이츠가 운영하는 패밀리 레스토랑 ‘애슐리퀸즈’다. 애슐리퀸즈 매장은 2022년 59개, 2023년 77개에서 현재 115개로 증가했다. 이랜드이츠는 올해 말까지 매장 수를 120개까지 늘릴 계획이다. 고객 유입이 늘면서 매출도 꾸준히 성장하고 있다. 이랜드이츠의 연간 매출은 2022년 2535억원, 2023년 3552억원, 지난해에는 4705억원으로 뛰었다. 올 상반기 매출은 2763억원으로 전년 대비 29% 증가했다. 다른 패밀리 레스토랑들도 매장 확장을 이어가고 있다. CJ푸드빌이 운영하는 ‘빕스’의 경우, 2023년 27개였던 매장이 현재 34개로 늘었다. 수도권과 주요 거점 도시를 중심으로 신규 출점이 진행되고 있는 모습이다. 빕스는 2020년부터 2023년까지
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10