[헤럴드경제=민성기 기자] 서울 시내의 한 대학교에서 20대 남성이 숨진 채 발견됐다.

서울 성북경찰서에 따르면 4일 오전 11시 27분쯤 서울 성북구에 위치한 국민대학교에서 한 남성이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. 경찰이 출동했을 때 이 남성은 이미 숨진 상태였다.

경찰은 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 정확한 사망 경위 등을 조사한다는 방침이다.