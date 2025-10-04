[헤럴드경제=문영규 기자] 대통령실이 이재명 대통령과 영부인 김혜경 여사가 출연한 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 방영 연기를 요청했다. 최근 국가정보자원관리원 화재 및 공무원 사망 등 주요 사안 때문에 이같은 결정이 내려진 것으로 풀이된다. 연기 여부는 방송사가 최종 결정한다.

김남준 대통령실 대변인은 4일 서면브리핑을 통해 “이재명 대통령 부부가 출연한 JTBC 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 추석 특집편 방영을 연기해 줄 것을 방송사에 정중히 요청했다”고 밝혔다.

김남준 대변인은 “국가공무원의 사망으로 전 부처가 추모의 시간을 가지고 있는 점을 감안해 이같이 요청했다”고 설명했다.

대통령 내외는 오는 5일 ‘추석 특집, K 냉장고를 부탁해’라는 주제로 진행되는 이 방송에 출연해 제철 식재료로 요리한 K푸드를 홍보할 예정이었다.

국가정보자원관리원 화재로 인한 국가전산망 장애 담당 팀을 총괄하던 행정안전부 공무원이 3일 사망한 것과 관련해 방송 방영 시기가 자칫 오해를 야기할 수 있는 등 부적절하다고 판단한 것으로 보인다.

김 대변인은 이어 “대통령은 방미 복귀 직후인 26일 밤부터 화재 상황을 수시로 보고받고 피해 상황과 정부 대응을 점검하며 필요한 조치를 지시했다”며 “27일 국무총리 주재 중대본 회의가 개최됐고, 당일 오후 6시 화재는 완진됐다”고 부연했다.

또 “28일 오전 10시 50분 비상대책회의에서 대통령실 3실장, 위기관리센터장, 국정상황실장, 대변인 등으로부터 상황 보고를 받고 대책을 논의했다”며 “같은 날 오후 JTBC 녹화와 오후 5시 30분 중대본 회의를 주재했다”고 강조했다.