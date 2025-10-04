[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]이철우 경북지사는 추석연휴를 맞아 4일 “산불 아픔을 딛고 2025 경주 APEC 정상회의를 역대 최고로 만들겠다”고 밝혔다.

이 지사는 이날 ‘도민께 전하는 추석 메시지’ 를 통해 “존경하는 도민 여러분 산과 들에 오곡백과가 무르익는 풍성한 한가위”라며 “도민 한 분 한 분께 넉넉하고 정다운 추석이 되시길 기원한다”고 했다.

이어 “비록 산불의 흔적이 남아 있지만 초목이 새롭게 움트고 ‘산불 피해 지원 특별법’ 제정으로 희망의 길이 열리고 있다”고 전했다.

특히 “이번 긴 연휴가 끝나면 우리가 오랫동안 기다려온 2025년 APEC 정상회의가 열린다”며 “실크로드와 푸른 바닷길을 따라 국제무역을 선도하며 황금기를 열었던 신라의 위상을 다시 빛낼 절호의 기회”라고 강조했다.

따라서 “APEC 전후로 경북을 찾는 국내외 기자단과 관광객들께 따뜻한 미소와 친절로 함께 해 주시기를 부탁드린다”며 “경북도는 마지막 순간까지 꼼꼼히 준비해 역대 최고의 APEC을 만들어내고 대한민국이 초일류 국가로 도약하는 길을 힘차게 열겠다”고 덧붙였다.

이 지사는 끝으로 “산불 피해 주민과 취약계층을 위한 온정 나눔과 이동클리닉을 확대하고 물가·교통·의료 대책에도 만전을 기해 도민 모두가 안전하고 편안한 명절을 보내시도록 세심히 살피겠다”며 “사랑하는 가족, 친지와 함께 행복한 한가위 되시길 바란다”고 말했다.