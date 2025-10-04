생·손보 합산 약관대출 잔액 감소세 4월 말 55.2조원→8월 말 54.8조원 보험권 대출도 포괄적 관리 범위 포함 IFRS17 도입 후 약관대출 건전성 부담

[헤럴드경제=서지연 기자] 6·27 가계대출 규제 이후 보험사 약관대출이 늘어날 것이란 전망과 달리 오히려 감소세가 이어지고 있다. 통상 은행 대출이 막히면 약관대출이 풍선효과로 증가하는 것이 일반적이지만, 이번에는 금융당국의 선제적 관리와 새 국제회계기준(IFRS17) 도입이 그 흐름을 차단한 것으로 분석된다.

4일 보험업계에 따르면 생명·손해보험사 합산 약관대출 잔액은 ▷4월 말 55조1871억원에서 ▷5월 말 55조198억원 ▷6월 말 54조9816억원 ▷7월 말 54조5826억원으로 감소세를 이어갔다. 8월 말 기준으로도 54조8214억원으로 내려앉아 넉 달 연속 감소했다.

이는 과거 사례와 대비된다. 그동안 은행권 대출 규제가 강화될 때마다 보험 약관대출은 대체 수단으로 급증해 왔다. 약관대출은 보험 계약자가 낸 적립금을 담보로 빌리는 구조라 별도의 신용 심사가 필요 없고, 다른 금융권 대출과 달리 비교적 신속하게 자금을 조달할 수 있기 때문이다. 흔히 ‘풍선효과’의 전형으로 꼽히던 대출 수단이었다.

하지만 이번에는 상황이 달라졌다. 금융당국이 가계부채 관리 대책을 추진하면서 은행뿐 아니라 보험권 대출까지 포괄적으로 관리 범위에 포함했다. 특히 약관대출의 무분별한 확산을 차단하기 위해 일부 보험사에 관리 강화 방침을 전달했고, 이에 따라 시장 전반에서 조기 차단 효과가 나타났다는 게 업계의 평가다.

보험사 자체적으로도 대출 문턱을 높이는 조치가 뒤따랐다. 일부 보험사는 약관대출 한도를 축소하거나 대출 금리를 상향 조정했다. 대출 과정에서 안내 절차를 강화하는 방식으로 수요를 조절한 곳도 있다. 업계 관계자는 “예전 같으면 규제가 풀린 통로로 약관대출이 급격히 늘었을 텐데, 이번에는 보험사들이 자발적으로 제동을 걸고 있다”고 말했다.

국제회계기준(IFRS17) 도입 이후 약관대출 자산이 보험사의 재무 건전성에 부담으로 작용한다는 점도 변수다. IFRS17 체계에서는 보험사의 자산·부채를 시가로 평가하는데, 약관대출 채권은 장기적으로 보험부채와 맞물려 책임준비금 부담을 키울 수 있다. 약관대출이 늘어날수록 대차대조표상 부채 인식 규모가 확대돼 지급여력비율(K-ICS)이 떨어질 수 있다는 우려가 제기된다.

한 생보사 임원은 “과거에는 약관대출이 비교적 안전한 수익원으로 여겨졌지만, IFRS17 체제에서는 오히려 건전성을 훼손하는 요인이 될 수 있다”며 “보험사들이 적극적으로 대출을 유치할 유인이 크지 않다”고 설명했다. 이처럼 금융당국의 규제와 IFRS17의 이중 압박 속에서 약관대출의 성격이 바뀌고 있다. 단순히 가계부채 통계의 ‘숨통’ 역할을 넘어 보험사의 재무 관리 차원에서 통제 대상이 되는 것이다.

다만 소비자 입장에서는 불편이 커질 수 있다. 약관대출은 은행권에서 대출이 막힌 차주들이 ‘마지막 안전판’으로 삼아온 수단이었기 때문이다. 실제로 신용등급이 낮거나 다중채무자인 경우, 보험 약관대출이 유일하게 접근할 수 있는 합법적 유동성 수단이 되기도 했다. 그러나 최근 보험사들이 약관대출 한도를 줄이고 금리를 높이면서 체감 부담은 커지고 있다. 업계 일각에서는 “정책·회계 환경 변화에 따른 불가피한 조정이지만, 자금이 절실한 소비자에게는 부정적 신호가 될 수 있다”는 우려도 나온다.