9월 우크라 요격률 6%로 급감 러 이스칸데르 목표물 전수 타격 8월 요격률 37%서 감소세 뚜렷 마지막 순간 회피 기동 업그레이드

[헤럴드경제=김수한 기자] 러시아가 최근 수개월간 탄도 미사일을 업그레이드하면서 우크라이나의 패트리엇 방공망을 피해가는 확률을 끌어올린 것으로 나타났다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 지난 2일(현지시간) 보도했다.

FT는 우크라이나 정부와 서방 측 관계자들을 인용해 이런 분석을 전했다.

런던 소재 ‘정보 회복탄력성 센터’(CIR)에 따르면 우크라이나의 러시아 요격미사일 요격 성공률은 올해 여름까지 상승세를 타고 8월에는 37%에 이르렀으나 9월에는 6%로 급락했다.

우크라이나 공군은 9월 30일 밤부터 10월 1일 새벽까지 러시아군이 발사한 이스칸데르-M 미사일 4기가 모두 방공망을 피해 우크라이나 내 목표물에 맞았다고 전했다.

러시아는 탄도미사일을 업그레이드해 우크라이나가 보유한 미제 패트리엇 미사일을 피할 수 있도록 하고 있으며, 올해 여름에 러시아가 우크라이나 드론 제작 공장 4곳에 퍼부은 미사일 공격이 이를 잘 보여준다는 게 관계자들의 설명이다.

러시아군은 최대 사거리 추정치가 500㎞인 이스칸데르-M 미사일 이동형 발사 시스템과 최대 사거리가 480㎞인 킨잘 공중발사 미사일을 개조했을 가능성이 크다고 이 관계자들은 덧붙였다.

요즘 이 미사일들은 전형적인 탄도를 따라 움직이다가 종말 단계에서 급격히 하강하거나 패트리엇 요격미사일을 “혼란시키고 회피하는” 기동을 한다는 게 이들의 설명이다.

미국 국방정보국(DIA) 등도 최근 내놓은 올해 2분기 ‘대서양 리졸브 작전’ 특별감사관 분석 보고서에서 이와 유사한 분석을 내놨다.

6월 28일 공습 때 발사된 탄도미사일 7기 중 우크라이나가 격추시킨 것은 1기에 불과했고, 7월 9일 공습 때는 미사일 13기가 발사됐으나 우크라이나 측은 7기만 요격에 성공했다.

한 전직 우크라이나 정부 관계자는 이런 미사일 업그레이드가 “러시아에게는 게임 체인저”라고 말했다.

우크라이나는 요즘 미국의 방공 요격미사일 인도가 느려지고 있는데다가 러시아의 미사일 공격으로 겨울을 앞두고 핵심 군사시설과 필수적 인프라가 파괴돼 어려움을 겪고 있다.

현재 우크라이나가 보유한 방공 무기 중 러시아의 탄도미사일을 쏘아 떨어뜨릴 수 있는 것은 미제 패트리엇 미사일밖에 없다.

러시아의 순항미사일은 예전에는 우크라이나가 보유한 다른 방공시스템으로 격추가 가능했으나 업데이트가 이뤄지면서 요격 성공률이 낮아졌다.

우크라이나는 미국 국방부와 방공시스템을 제작하는 미국 방위산업체들과 데이터를 공유해 러시아 측의 전술 진화에 대응하기 위한 업데이트를 개발토록 하고 있으나 대응이 느린 경우가 많다는 게 한 관계자의 설명이다.

패트리엇 시스템은 레이시언이, 패트리엇 시스템의 요격용 미사일은 록히드 마틴이 각각 제작한다.