인구 이동 늘면서 주요 관광지 방문객 급증, 입장권 매진 잇따라 연휴기간 관광객 8억명 예상…지갑 실제로 열릴지가 관건

[헤럴드경제=유동현 기자] 중국에서 국경절·중추절 연휴(10월 1∼8일)를 맞아 유명 관광지에 예년보다 훨씬 늘어난 관광객이 몰려들고 있다.

3일 관영 신화통신과 경제매체 차이롄서, 인터넷매체 펑파이 등 중국 매체는 이 같은 현지 분위기를 전했다.

중국 교통운수부에 따르면 연휴 첫날인 지난 1일 전국 지역 간 인구 이동량은 연인원 3억3578만8000명으로 작년 동기 대비 1.4% 증가했다.

철도 여객 수송 인원은 2313만2000명으로 7.9% 증가하며 하루 기준 역대 최다를 기록했다. 선박은 132만2000만명으로 20.5% 늘었고 항공은 247만5000명으로 3.2% 증가했다. 차량 이동 인원은 작년 동기 대비 0.8% 늘어난 3억886만명이었다.

2일 인구 이동량은 작년 동기 대비 2.2% 증가한 2억9000만명으로 추산됐다.

중국 당국은 국경절과 중추절이 붙어 8일간 이어지는 이번 연휴 기간 중국 전체 인구 유동량이 연인원 23억6000만명에 달할 것이라고 예측했다.

주요 관광지는 방문객이 급증했으며 일부는 입장권이 일찍부터 매진되고 있다.

차이롄서는 상하이시 관광 빅데이터 모니터링 자료를 인용해 1일 하루 상하이를 찾은 관광객이 총 358만5천명으로 작년 동기 대비 18.5% 증가했다고 전했다.

대형 온라인 여행 플랫폼업체 씨트립(携程) 데이터에 따르면 1일 상하이 전체 관광 관련 주문량이 작년 동기보다 32% 늘어나는 등 관광 소비도 증가했다. 상하이의 영화TV 테마파크, 디즈니랜드, 지난 7월 개장한 레고랜드, 하이창 해양공원 등에 인파가 몰렸다.

쓰촨성 주자이거우(九寨溝)는 2∼6일 닷새간 입장권 판매량이 최대 수용 인원을 초과해 온라인 입장권 판매가 모두 중단됐고 현재는 공식 판매 사이트를 통해 관람일 하루 전날 대기자 등록만 가능하다.

주자이거우의 하루 최대 관광객 수용 인원은 4만1000명인데 입장권 20만5천장이 이미 팔린 셈이다. 주자이거우 관계자는 이번 연휴기간 30만명이 방문할 것으로 예상한다고 펑파이에 말했다.

청두의 자이언트판다 번식연구기지도 4일까지 입장권이 매진됐고 두장옌의 판다밸리는 5∼6일 입장권도 매진이 임박했다고 밝혔다.

베이징 구궁박물관(자금성)도 7일까지 입장 예약이 다 찬 상태다.

중국 당국은 이번 황금연휴 기간 문화관광 분야를 중심으로 내수진작 효과를 기대하고 있다.

중국 문화여유부는 여행 예약이 작년 대비 60% 이상 증가했으며 전국 관광객 수가 8억명을 돌파하면서 교통·숙박·외식 등 관련 소비가 전반적으로 증가할 것으로 예상했다.

당국은 10월 문화관광 소비의달을 맞아 4억8000만위안(947억원) 이상의 보조금을 지급해 시장에 활력을 불어넣겠다는 계획이다.

하지만 관광객 증가가 실제 소비 증가로 이어질지는 더 지켜봐야 할 것으로 보인다.

지난해 국경절에도 연휴 첫 사흘간 이동 인원이 하루 평균 3억명에 육박하고 관광지마다 입장권 예매량이 폭발적으로 늘었으나 경제불안 속에 관광객의 지갑은 좀처럼 열리지 않아 내수 활성화로 이어지지는 못했다는 평가가 나왔다.

올해도 비슷한 양상이 포착됐다. 저장성 항저우시 문화관광국 자료에 따르면 항저우 시후(西湖) 관광지의 경우 지난 1일 방문객이 44만6000여명으로 작년 대비 12.3% 증가했으나 유료 공원 방문객은 9만3000여명으로 8.5% 감소한 것으로 나타났다.

HSBC 첸하이증권의 캐서린 송 애널리스트는 최근 보고서에서 “이동 인원과 소비 빈도는 증가하겠지만 1인당 지출과 평균 금액은 여전히 억제될 것으로 보인다”고 내다봤다.