120여 명 참여해 다중이용시설, 이면도로, 산책로 등 집중 정비 새 시대, 깨끗한 국토, 행복한 국민 ‘대한민국 새단장’ 슬로건 실천

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 3일 추석을 앞두고 주민과 귀성객이 쾌적하고 청결한 환경 속에서 연휴를 보낼 수 있도록 ‘대한민국 새단장’ 캠페인과 연계한 추석맞이 대청소를 대대적으로 실시했다.

대한민국 새단장 캠페인은 ‘새 시대, 깨끗한 국토, 행복한 국민’을 슬로건으로, 추석 연휴와 APEC 정상회의를 앞두고 방치된 쓰레기를 정리하는 범국민 참여 운동이다.

이번 대청소에는 이필형 동대문구청장을 비롯해 구의원, 직원, 환경공무관 등 120여 명이 참여했다. 참가자들은 연휴 시작일인 3일 아침 청량리역 광장 등 다중이용시설과 함께 골목길, 이면도로, 산책로 등 평소 청소가 취약한 지역을 집중적으로 정비했다. 곳곳의 묵은 쓰레기를 정리하고 장안동 식자재 마트 앞 취약 구역도 말끔히 청소했다.

또 귀성객 이용이 많은 교통 거점과 주민 생활과 밀접한 생활권 주변은 쓰레기 수거와 도로 세척을 병행해 명절 기간 환경 불편을 사전에 차단했다.

이필형 동대문구청장은 “추석을 맞아 깨끗한 동대문구를 만들기 위해 환경공무관과 함께 적극적으로 정비 활동에 나섰다”며 “앞으로도 쾌적한 환경 관리와 품격 있는 도시 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

앞서 구는 15개 동에서 주민, 지역단체, 동주민센터 직원과 함께 이면도로 청소, 인도 제초작업 등 ‘클린데이’를 운영했으며 각 부서에서도 쓰레기 수거와 시설물 정비를 병행했다.

구는 이번 활동을 통해 주민과 귀성객이 체감할 수 있는 생활환경 개선을 추진, 연휴 기간에는 청소상황실을 상시 운영해 환경 민원을 최소화하는 등 도시 미관 제고에 주력할 방침이다.