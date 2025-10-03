[헤럴드경제=이명수 기자] 최장 열흘 간의 추석 황금연휴가 시작된 가운데 고물가에 차례상 준비에 부담이 커지면서 가정간편식(HMR)이 주목받고 있다.

3일 유통업계와 한국물가협회에 따르면 올해 전통시장에서 구매해 추석 차례상을 차리는 비용은 평균 28만4010원이다.

대형마트에서 장을 본다면 이보다 더 높은 평균 37만3540원이다.

최근 10년간 차례상 비용은 무려 31.5%나 뛰었다.

간편식은 고물가 속 비용과 수고로움을 동시에 잡을 수 있어 그 수요는 계속 커지고 있다. ‘정성=손맛’이라는 전통적 고정관념도 사라진 지 오래다.

업계는 발빠르게 실속 상차림 구성을 내놨다.

동원디어푸드가 운영하는 간편식 온라인몰 ‘더반찬앤(&)’은 오는 12일까지 명절맞이 음식을 최대 20% 할인해주는 행사를 열고 있다. 그 종류는 쇠고기 무국과 잡채, 나물 3종, 나박김치, 육전, 돼지갈비찜으로 꾸린 명절 대가족 세트(4인)부터 시그니처 모듬전, 오색송편, 탕평채 등으로 다채롭다.

고객 편의를 위해 별도의 추석명절 카테고리를 마련하고 최대 30만원의 귀향지원금을 지원하는 이벤트도 진행 중이다.

컬리는 오는 5일까지 600여 개 명절 상품을 최대 40% 할인하는 기획전을 전개한다.

모둠 나물과 모둠 전, 잡채 등을 한 번에 준비할 수 있는 상차림 세트를 비롯해 가격대와 구색을 폭넓게 구성했다. 명절 당일 이틀 전부터 샛별배송으로 받을 수 있고 얼리버드 쿠폰을 쓰면 추가 할인도 받을 수 있다.

해태제과는 자사몰인 해태몰에서 추석 한정 기획 ‘왕만두 세트’를 선보였다. 이 세트는 명절에 모인 가족이 푸짐하게 즐길 수 있도록 고향왕만두와 고향만두 김치가득·잡채가득, 속알찬 얇은피 고기만두·김치만두, 참잘빚은 손만두, 매콤함이 살아있는 손만두 김치 등 총 10팩으로 구성했다.

오뚜기는 명절을 겨냥해 집에서도 수고로운 조리 과정 없이 간편하게 잡채를 즐길 수 있도록 ‘옛날잡채 냉동제품’을 출시했다. 잡채는 손이 많이 가는 명절 대표 음식 중 하나지만 이 제품은 전자레인지와 프라이팬 만으로 조리가 가능하다.

홀로 추석을 보내는 일명 ‘혼추족’을 공략한 제품도 나왔다.

GS25가 오는 9일까지만 판매하는 ‘혜자추석명절도시락’은 9칸 전용 용기에 흑미밥·김치볶음밥·고구마밥 등 3종 밥과 고추장갈비양념제육, 너비아니구이, 잡채, 3색 나물, 모둠전, 후식 떡 등을 담아 명절 분위기를 살렸다.

CU는 1만원 미만의 ‘한가위 간편식 시리즈’ 7종을 순차 출시했다. 대표 상품인 ‘한가위 11찬 도시락’은 떡갈비, 산적, 표고버섯전, 김치전 등 전류와 나물, 떡으로 구성했다. 모둠전, 돼지갈비 도시락 등 단품 메뉴와 잡채·너비아니를 활용한 김밥도 있다.

세븐일레븐이 선보인 ‘오색찬란풍성한상도시락’은 매실액으로 양념한 소불고기와 모둠전, 나물, 탕평채, 버섯갈비, 미니약과 등 12가지 반찬으로 구성해 한상 차림을 구현했다. 가격은 지난해 추석 도시락보다 400원 낮췄다.

업계 관계자는 “비용과 시간을 절약할 수 있어 명절 간편식 수요는 매년 증가하는 추세”라고 말했다.