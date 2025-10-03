[헤럴드경제=고승희 기자] ‘감히 로제를?’

영국의 패션 매거진 엘르(ELLE)가 파리 패션 위크에 참가한 스타들의 사진에서 로제만 도려낸 사진을 게재, ‘인종차별’ 논란이 들끓었다. 사회관계망서비스(SNS)에 논란과 원본 사진까지 확산되자 결국 엘르 측은 뒤늦게 사과했다.

3일 가요계에 따르면 로제는 지난달 프랑스 파리에서 열린 패션 위크에 명품 브랜드 생로랑의 글로벌 앰버서더(홍보대사)로 참석했다.

이 자리에서 로제는 저스틴 비버의 아내인 헤일리 비버, 영국 팝스타 찰리 xcx, 배우 조 크라비츠와 함께 사진을 찍었다.

엘르 측은 가장 우측에 서있던 로제를 잘라낸 채 헤일리 비버, 찰리 xcx, 조 크라비츠만의 사진을 올려 인종차별 논란이 전 세계로 확산됐다. 심지어 찰리 xcx는 자신의 SNS에 로제 부분만 어둡게 그림자가 드리운 사진을 올려 논란이 증폭됐다.

영국 엘르 측은 이에 3일 SNS를 통해 “우리는 블랙핑크의 로제가 사진 크기 문제로 잘린(Cropped) 최근 파리 패션 위크 게시물에 대해 진심으로 사과드린다”며 “우리는 그 누구도 불쾌하게 만들 의도가 아니었다. 해당 게시물은 삭제됐다”고 해명했다. 엘르 측은 이후 로제의 독사진을 다시 올렸다.