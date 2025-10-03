아동 1330명에게 1인당 3만 원 충전, 명절 인사카드와 함께 전달 유성훈 구청장 “금천 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 따뜻한 지원 이어갈 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 추석을 앞두고 결식이 우려되는 아동들에게 ‘금천형 동네방네 행복카드’를 지원한다.

‘동네방네 행복카드’ 사업은 매년 설과 추석 명절에 결식 우려 아동들에게 선불 급식카드를 제공하여 아동들의 식사를 챙기고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 2025년 9월 기준으로 동주민센터에서 받은 아동급식카드(꿈나무카드)를 사용하거나 부식을 지원받고 있는 아동, 지역아동센터를 이용하는 아동 1330명 등이다.

기존 ‘동네방네 행복카드’를 가지고 있는 아동은 별도 신청 없이 충전된 금액을 바로 사용할 수 있다. 새로 지원을 받거나 분실한 경우에는 동주민센터에서 손쉽게 발급받을 수 있다.

1인당 3만 원이 충전돼 금천구 내 2500여 곳의 일반음식점에서 자유롭게 사용할 수 있다. 이용할 수 있는 식당은 금천구 누리집 ‘금천소식’에서 확인할 수 있다.

지원 금액은 올해 12월 31일까지 사용할 수 있고 기한이 지나면 남은 금액은 자동 소멸된다.

구는 2021년 추석 서울시 최초로 명절에 아동을 위한 급식카드 지원 사업을 추진했다. 올해까지 1년에 2번 설과 추석에 사업을 진행하고 있다고 구는 설명했다.

유성훈 금천구청장은 “동네방네 행복카드가 아이들이 가족과 함께 행복한 명절을 보내는 데 작은 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 금천의 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 따뜻한 지원을 계속 이어가겠다”고 전했다.