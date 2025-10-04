쿠팡플레이 애니 ‘킹 오브 킹스’· 영화 ‘위키드’ 넷플릭스 다큐 ‘우리의 바다’·디즈니+ ‘리틀 엔젤’

[헤럴드경제=손미정 기자] “아이와 함께 뭘 봐야하지?”

콘텐츠는 많아졌지만 정작 ‘무엇을 봐야할지’를 정하기는 여전히 어렵다. 범람하는 콘텐츠 속에 부모와 자녀가 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 찾는 것은 더욱이 쉽지 않다. 긴 연휴, 온 가족이 함께 감동과 교훈을 나눌 수 있는 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠들을 꼽아봤다.

▶전 세계가 주목한 감동 애니메이션 ‘킹 오브 킹스’ = 북미 박스오피스 역대 한국 영화 흥행 1위라는 기록과 함께 대한민국 애니 어워드 3관왕을 차지한 화제의 K-애니메이션이다. 영국 작가 ‘찰스 디킨스’가 아들에게 들려주는 진정한 왕의 이야기를 담았다.

국내에서도 개봉 33일 누적 관객 수 124만 명을 돌파하며 ‘마당을 나온 암탉’에 이은 역대 한국 애니메이션 흥행 2위라는 새 이정표를 세웠다. 시공을 초월한 여행을 통해 예수의 기적과 사랑을 경험하며 진정한 삶의 의미를 깨닫는 감동적인 서사를 그려냈다는 평이다. 이병헌, 진선규, 이하늬, 양동근, 차인표, 권오중, 장광 등 국내 연기파 배우들의 더빙 참여로도 화제를 모았다. 자막, 더빙 버전 모두 쿠팡플레이에서 시청 가능하다.

▶온 가족이 울고 웃을 이야기 ‘위키드’ = “누구나 세상을 날아오를 수 있어.” 자신의 진정한 힘을 미처 발견하지 못한 ‘엘파바’(신시아 에리보 분)’와 자신의 진정한 본성을 아직 발견하지 못한 ‘글린다(아리아나 그란데 분)’, 전혀 다른 두 사람이 마법 같은 우정을 쌓아간다. 그러던 어느 날, ‘마법사’의 초대를 받아 에메랄드 시티로 향한 두 사람은 예상치 못한 위기와 모험을 맞이한다. 온 가족이 함께 즐길 이야기, 전 세계를 감동시킨 작품과 긴 연휴를 함께 해보는 건 어떨까. 쿠팡플레이 시청 가능.

▶가깝고도 따뜻한 바다, 다큐 ‘우리의 바다’= 넷플릭스 다큐멘터리 ‘우리의 바다’는 지구의 다섯 대양을 중심으로 해양 생태계를 조명한다. 버락 오바마 전 미국 대통령의 내레이션에 참여했다.

다큐멘터리는 최신 연구와 혁신적인 수중 촬영 기술을 통해 7만5000마일(12만700km)에 걸친 여정을 담아낸다. 돌고래나 바다거북처럼 익숙한 동물뿐 아니라, 지금까지 카메라에 담기지 않았던 해양 생물과 자연 현상들도 소개된다. 각 에피소드는 태평양, 인도양, 대서양, 북극해, 남극해 중 하나에 초점을 맞춰, 바다 속 생명체들의 삶과 그에 영향을 미치는 인간 활동의 연결성을 조명한다. 총괄 프로듀서 제임스 허니본은 “이 생물들의 도전이 우리와 닮아 있다”며 “바다가 더 가깝고 따뜻하게 느껴질 것”이라고 밝혔다.

▶ 신나는 음악과 함께 일상을 모험하는 ‘리틀 엔젤’ = 디즈니+ ‘리틀 엔젤’은 호기심 많고 활기 넘치는 두 살배기 ‘베이비 존’의 모험을 그린 유아용 TV 시리즈다. 아이들이 노래와 함께 배우며 성장하는 즐거움을 선사한다.

6개의 시즌으로 구성된 시리즈는 손 씻기, 자기 전 양치하기, 건강한 간식 먹기 등 일상 속 교훈을 담은 오리지널 노래와 잘 알려진 동요를 통해, 아이들이 감정을 표현하고 친구와 나누며 안전하게 생활하는 방법까지 자연스럽게 배울 수 있도록 구성됐다. 친절, 협력, 가족의 소중함 등 도덕적 가치를 함께 전달하며, 밝고 화사한 색감과 귀에 쏙쏙 들어오는 멜로디로 어린 시청자들의 관심과 참여를 이끈다.