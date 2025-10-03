‘제로’로 돌아온 롤플레잉 추리 예능 ‘크라임씬’ 국내 최초 상륙 해외 드라마 ‘아토믹’ 등 명불허전 ‘왕좌의 게임’, 에미상 수상 ‘세브란스 : 단절’

[헤럴드경제=손미정 기자] 반갑기 그지없는 긴 연휴다. 3일부터 9일까지 짧게는 일주일, 길게는 12일까지 이어지는 열흘 간의 연휴는 바쁜 일상에 쫓겨 미처 보지 못한 콘텐츠들을 ‘몰아보기’에 더 없는 적기다. 일상의 스트레스, 머리 아픈 현실을 잠시나마 넣어두고, 흥미진진한 도파민과 몰입감 넘치는 경험을 선사할 온라인동영상서비스(OTT) 몰아보기 추천작을 모아봤다.

▶추리 예능 ‘크라임씬’ = 지난 2014년부터 시작된 ‘크라임씬’은 매 시즌 사건 구성, 스케일 등 진화를 거듭하며 탄탄한 코어 팬덤을 형성할 정도로 높은 사랑을 받고 있는 추리 게임 예능이다. 미스터리한 살인 사건의 범죄현장에서 자신의 혐의를 벗으려는 용의자들 사이에서 진짜 범인을 찾는 것이 목표. 롤플레잉과 추리를 접목해 출연진들의 감탄스러운 ‘연기’를 지켜보는 재미까지 선사한다.

‘크라임씬’은 JTBC, 티빙(TVING)에 이어 최근 넷플릭스와 손잡고 ‘크라임씬 제로’로 재탄생, 성공적 귀환을 알리기도 했다. 공개 하루 만에 국내 TOP 10에 오르며 화제를 모았고, 1주 차 순위에서 글로벌 비영어권 TOP 10에 진입해 글로벌 시청자들의 눈길을 집중시켰다. 오리지널리티는 유지하면서도, 스케일은 한층 더 강화된 것이 특징. 장진, 박지윤, 장동민, 김지훈, 안유진 등 ‘경력자’들의 화려한 추리 솜씨가 긴장감과 흥미진진함을 더한다. 크라임씬 1,2,3는 티빙과 웨이브, 크라임씬 리턴즈는 티빙에서 시청가능하다. 크라임씬 제로는 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.

▶두뇌 배틀 예능 ‘대학전쟁’ = 대한민국 최고 명문대생들의 불꽃 튀는 두뇌 배틀을 담아낸 쿠팡플레이 예능 ‘대학전쟁’. 고도의 팀플레이와 정교한 고차원 게임을 선보인다. ‘서카포연고’의 서열을 정리한 시즌 1에 이어 2에서는 옥스퍼드와 MIT의 합류로 글로벌 스케일의 치열한 경쟁을 선보였다. 시즌 3을 앞두고 파격적인 리뉴얼을 예고하며 다시 한번 시청자들의 기대를 모으고 있다. 새로운 계열 전쟁과 참가 대학의 합류로 더욱 치열해질 시즌3를 기다리며, 시즌 1,2를 정주행해 보는 건 어떨까. 쿠팡 회원이라면 누구나 무료 시청 가능하다.

▶따끈한 국내 상륙作 ‘아토믹’, ‘그로스포인트 정원협회의 비밀’ = 생존을 건 공조 속 우라늄 밀추 추격전이 시작된다. 2025년 sky 오리지널 시리즈 ‘아토믹(Atomic)’은 카르텔의 우라늄 밀수에 휘말린 민간인 맥스와 JJ가 자신들의 목숨과 핵폭탄 인도 사이에서 결단을 내려야 하는 5부작 액션 스릴러다. 알피 앨런(맥스)과 샤자드 라티프(JJ)가 서로를 의심하면서도 생존을 위한 예상치 못한 공조를 이루고, 각국 정보기관과 밀매 조직의 추격을 피해 선택의 기로에 놓이게 된다. 지난 8월 영국 sky 채널을 통해 첫 공개되었고, 지난 2일 웨이브에서 국내 OTT 최초로 공개됐다.

‘그로스포인트 정원협회의 비밀’은 완벽한 동네에서 벌어지는 부자 엄마들의 공범 스릴러다. 디트로이트 인근의 부촌 그로스포인트에서 가든 투어와 자선행사로 번듯한 겉모습을 유지하던 네 사람은 어느 날 발생한 치명적인 사고를 뒤덮기 위해 시신을 감추고 공범이 된다. 시신을 감춘 그날 이후 이들은 서로의 약점을 쥔 채 위험한 균형을 이어가지만, 완벽한 잔디 아래 묻었던 진실은 결국 조금씩 지면 위로 올라서게 된다. 멜리사 푸메로, 아자 나오미 킹, 벤 라파포트, 안나소피아 롭 네 명의 주연 배우가 각자의 알리바이를 위해 의심과 의존을 반복하며 극에 긴장감을 불어넣는다. 지난 2월 피콕을 통해 첫 공개되었고, 지난 9월 웨이브에서 13회차 모두 최초 공개됐다.

▶명불허전 권력 전쟁 ‘왕좌의 게임’ = 칠왕국을 지배하는 단 하나의 자리, ‘철왕좌’를 둘러싼 치열한 권력 전쟁이 시작된다. 웨스테로스 대륙의 명문 가문들은 왕좌를 차지하기 위해 끝없는 음모와 배신을 거듭하며 피로 얼룩진 전장을 만든다. 정의는 흔들리고, 욕망은 피를 부른다. 그리고 끝내, 살아남는 자만이 왕이 된다. 압도적인 스케일과 완벽한 세계관, 예측 불가능한 전개로 전 세계를 사로잡은 HBO의 대표작 ‘왕좌의 게임’. 모든 왕국의 운명을 가를 이야기는 쿠팡플레이에서 만나볼 수 있다.

▶올해 에미상 8관왕 ‘세브란스 : 단절’ = 전 세계적 화제를 모은 Apple TV+ 오리지널 시리즈 ‘세브란스 : 단절’ 시즌2 역시 주목할 만하다. 회사 ‘루먼’의 실체를 파헤치려는 마크(애덤 스콧)와 MDR 팀의 서사가 한층 짙어진 긴장감을 선사한다. 특히 이번 시즌은 제77회 프라임타임 에미상에서 27개 부문 최다 후보에 올라 8관왕을 차지하며 작품성과 화제성을 동시에 입증했다. 브릿 로어(여우주연상), 트러멜 틸먼(남우조연상), 메릿 웨버(게스트 여배우상) 등 배우들의 호연과 더불어 촬영·미술·음향·음악 등 주요 기술 부문까지 석권, 가장 주목받는 글로벌 TV 시리즈로 자리매김했다. ‘세브란스 : 단절’ 시즌1과 시즌2는 모두 티빙(프리미엄 이용권)을 통해 시청 가능하다.