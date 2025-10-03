tvN ‘폭군의 셰프’ 스페셜·몰아보기 11일까지 더 현대 서울에서 팝업스토어

[헤럴드경제=손미정 기자] “이대로 보낼 수는…”

최고 시청률 20%로 인기리에 종영한 ‘폭군의 셰프’가 황금 연휴 기간 다시 시청자들을 찾는다. 스페셜 기획과 몰아 보기 등 특별 방송에 더해 연휴기간 진행되는 팝업 스토어와 대본집 등 다채로운 행사와 굿즈들이 ‘연숙수’와 ‘이헌’을 떠나보낸 종영의 아쉬움을 달래 줄 예정이다.

tvN에 따르면 오는 4일 밤 9시 10분에는 종영 스페셜 ‘폭군의 셰프 퇴궁은 없어’가 방송된다. 연지영 역의 임윤아와 이헌 역의 이채민, 강목주 역의 강한나, 도승지 역의 오의식, 공길 역의 이주안이 출연한다. 방송은 출연진들 근황에 대한 이야기부터 시청자들의 궁금증에 대한 답변과 최종회를 함께 보는 리액션까지 다채롭게 꾸며질 예정이다. 3일부터 오는 6일까지는 tvN에서 ‘폭군의 셰프’ 전편이 방영된다.

더불어 한국, 일본, 대만 등 아시아 3개 지역에서 ‘폭군의 셰프’ 팝업스토어도 진행된다. 스튜디오드래곤에 따르면 2일부터 오는 11일까지 서울 여의도 더현대서울 B2 팝업존에서 ‘폭군의 셰프’ 팝업스토어를 만나볼 수 있다. 일본에서는 오는 10일까지 도쿄 타워레코드 시부야점을 시작으로 나고야, 후쿠오카, 오사카 등 총 4개 도시를 순회하며 현지 팬들을 만난다.

팝업스토어에서는 ‘폭군의 셰프’의 공식 포스터와 엽서, 스티커 세트부터 자수 책갈피, 망운록 책 키링, 수저 세트 등 다양한 굿즈들이 판매된다.

아쉬움을 달랠 방법은 또 있다. 드라마 속 대사와 명장면을 되새길 수 있는 대본집이 교보문고, 알라딘, YES24 등 주요 온라인 서점을 통해 예약 판매된다. ‘폭군의 셰프’ 현장 스틸컷을 담은 포토에세이도 위드뮤 온라인스토어와 알라딘, YES24 등을 통해 예약 판매한다.

한편 타임슬립 판타지와 로맨스 코미디, 미식을 접목한 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’는 넷플릭스 글로벌 TV쇼(비영어) 부문 2주 연속 1위, 방영 기간동안 6주 연속 TOP10에 이름을 올리며 국내를 넘어 글로벌 흥행까지 거머쥐었다.

‘폭군의 셰프’ 제작진은 “작품을 사랑해 주신 시청자분들께 정말 감사한 마음이다. 그 마음에 조금이나마 보답하고자 종영 스페셜과 팝업 스토어 등 이벤트를 준비했으니, 끝까지 많은 관심과 애정 부탁드린다”고 밝혔다.