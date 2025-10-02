1일 국회도서관 대강당서, 6개 부문 25명 수상 한국문화예술체육진흥원 주최, 헤럴드 등 후원

한국문화예술체육진흥원이 주최한 ‘2025 적극행정대상’ 수상식이 10월 1일 오후 3시, 국회도서관 대강당에서 거행됐다.

적극행정대상은 국민이 체감할 수 있는 변화를 이끌어 낸 창의적이고 선제적인 행정 사례를 발굴하고 널리 알리기 위해 마련됐으며, 이번 시상식을 통해 국민을 위한 적극행정의 가치를 더욱 확산시키고, 창의적이고 혁신적인 정책이 현장에서 실현될 수 있는 계기를 만들었다는 평가다.

심사위원장에는 변재운 한국문화예술체육진흥원 이사장(前 국민일보 사장)이 수고했다. 심사위원은 세 명으로 구성됐으며, 선년규 한국아이닷컴 정치경제부장·국장, 홍길용 헤럴드미디어그룹 혁신전략사업국장, 한기영 서경대학교 정책디자인센터장이 각각 맡았다.

2025 적극행정대상 수상 부문은 총 6개 부문으로 입법, 중앙정부, 지방정부, 지방의회, 공공기관, 특별상 등이다. 수상자에게는 ‘2025 적극행정대상’ 상패가 주어졌다.

입법 부문에서는 박수현·배현진·박정현·김대식·김상욱 국회의원이 수상의 영예를 안았다.

중앙정부 부문은 서효원 농촌진흥청 차장이, 지방정부 부문은 유정복 인천광역시장, 김병민 서울특별시 정무부시장, 이필형 서울 동대문구청장이 각각 수상했다.

지방의회 부문 수상자는 강동길 서울특별시의회 도시안전건설위원장, 강석주 서울특별시의회 의원, 김태수 서울특별시의회 주택공간위원장, 김기덕 서울특별시의회 의원, 김춘곤 서울특별시의회 의원, 이종배 서울특별시의회 의원, 조성환 경기도의회 기획재정위원장, 명재성 경기도의회 의원, 공소자 경기 고양특례시의회 기획행정위원장, 장정희 서울 마포구의회 의원이다.

공공기관 부문 수상자로는 김영준 대한하키협회 총괄이사, 황종열 케이뷰티전문가연합회 이사, 특별상 부문으로 박재성 체험 주식회사 대표이사가 각각 영예를 안았다.

변재운 심사위원장은 “이번 ‘2025 적극행정대상’은 단순히 성과를 치하하는 자리를 넘어, 국민을 중심에 둔 혁신과 책임 행정이 어떻게 현장에서 구현될 수 있는지 보여주는 값진 사례를 발굴한 뜻깊은 자리다”며 “심사 과정에서 우리는 국민 체감도, 현장 실행력, 혁신성, 지속가능성을 중점적으로 살펴봤다”고 설명했다.

이날 수상자들에 대해서는 “단순한 제도 개선을 넘어 국민의 관점에서 문제를 발견하고 실질적인 해결책을 제시하여 모범이 될 수 있는 성과를 창출한 점에서 높이 평가했다”면서 “앞으로도 극행정이 국민의 일상 속에서 더 큰 편익과 신뢰로 이어지길 바라며 오늘의 수상자들이 보여주신 열정과 노력이 대한민국 행정 현장 곳곳으로 확산되기를 희망한다”고 덧붙였다.