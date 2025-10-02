‘T 안심 24시간보안센터’ 운영 시작 오프라인 매장에 ‘T 안심매장’ 열어 보안교육 이수 ‘T 안심지킴이’ 상주

SK텔레콤이 통신사 최초로 365일 연중무휴 24시간 운영되는 ‘T 안심 24시간보안센터’를 도입하는 등 고객 접점에서부터 보안 강화에 나서 눈길을 끌고 있다.

SK텔레콤은 사이버 피해 발생 초기 대응부터 복구까지 원스톱으로 고객을 지원하는 T 안심 24시간보안센터를 운영한다고 2일 밝혔다.

기존 일반 고객센터는 평일 오전 9시~오후 6시에 운영하고, 야간과 주말에는 휴대폰 분실·습득 등 신속한 조치가 필요한 경우에 한해 상담을 제공했다. 하지만 T 안심 24시간보안센터는 사이버 피해 상담이 필요한 고객이 사고 후 골든 타임을 놓치지 않도록 언제든 보안 지식을 갖춘 상담사를 통해 맞춤형 상담을 제공한다. ▷피싱·스미싱·해킹 등에 대한 즉각 차단과 긴급 조치 ▷2차 피해 방지를 위한 보안 점검·예방 서비스 안내와 기관 신고 지원 ▷피해 조사, 보상, 사후 관리 등 피해 복구를 전반적으로 지원한다.

SK텔레콤은 향후 고객센터 모든 상담사를 대상으로 보안 관련 교육을 단계적으로 시행, 보안 전문 상담사로 육성한다는 방침이다. 아울러 경찰청과 긴밀히 협의해 최신 보안 위협 동향, 대응 방안 등 교육을 시행하고 공동 대응 체계를 구축할 계획이다.

SK텔레콤은 또 이달부터 전국 2500여 개 T월드 오프라인 매장에 사전 예방부터 사후 지원까지, 특화된 보안 상담을 제공하는 ‘T 안심매장’을 운영한다.

T 안심매장은 ‘T 안심지킴이’에게 사이버 보안 관련 상담을 받을 수 있는 공간이다. T 안심지킴이는 경찰청, 프로파일러 등 내·외부 전문가와 협업해 진행된 보안 전문 교육을 이수한 T크루다.

T 안심매장 마크가 부착된 곳에 방문하는 고객은 누구나 T 안심지킴이의 도움을 받을 수 있다. 이곳에서는 SK텔레콤 보안 서비스 상담·가입, 휴대폰 보안 설정 지원 등 사이버 보안 사고 예방 서비스, 피싱·스미싱·해킹 등 사고 발생 시 피해 사실 확인 및 추가 피해 차단, 관련 기관 신고 안내 등의 조치가 제공된다.

SK텔레콤은 온라인 고객 접점에서도 보안을 강화한다. T월드에 접속하면 통신 생활 전반의 보안 상태를 한눈에 확인할 수 있는 ‘T 안심브리핑’이 제공된다. 크게 네트워크 보안, 전화 보안, 안심상담 등 3개 영역에서 보안 관련 정보를 일목요연하게 안내한다.

네트워크 보안 영역에서는 비정상 인증 차단 시스템, 유심보호서비스, 음성스팸·보이스피싱번호차단, 문자 스팸 필터링 등 ‘고객 안심 패키지’ 적용 현황을 볼 수 있다. 더 강력한 보안을 원하는 고객은 국제전화수신거부, 국제전화발신금지, 번호도용문자차단 등 서비스를 이용할 수 있다.

전화 보안 영역에서는 AI 기반 스팸·피싱 의심 번호의 전화를 자동 차단하는 AI 안심 비서 에이닷 전화를 보여준다. 보안 관련 전문 상담 서비스를 소개하는 안심상담 영역에서는 ‘내 주변 T 안심매장 찾기’ ‘24시간 365일 상담 가능한 보안 특화 고객센터’ 등 기능 바로가기를 지원한다.

윤재웅 SK텔레콤 마케팅전략본부장은 “고객이 일상생활 속에서 겪을 수 있는 다양한 보안 위협으로부터 안전하게 보호받고 있다고 몸소 느낄 수 있도록 다중 안전망을 마련했다”며 “앞으로도 고객이 안심하고 편안한 일상을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 박혜림 기자