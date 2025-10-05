인구 준다는데…‘서울 집’ 사는게 맞나요? [아기곰X머니페스타]

[헤럴드경제=서정은 기자] ‘서울아파트=안전자산’이라는 인식이 확고해진지 오래입니다. 그런데 세상은 변하고, 주거 형태도 다양해지고 있습니다.

여전히 서울 아파트는 미래 사회에도 유망한 투자자산일까요? 만일 산다면 우리는 어떤 기준을 가지고 서울 아파트를 사야할까요.

10월 16~17일 코엑스에서 열리는 헤럴드 머니페스타에서 첫 강연을 화려하게 장식할 유튜버이자 경제 아카데미 대표인 아기곰에게 미리 들어봤습니다.

아기곰은 ‘투자의 안전 자산, 서울 아파트’를 주제로 향후 부동산 시장의 전망, 투자 유망 지역 등 서울 아파트 시장을 집중적으로 해부할 예정입니다.

최고의 부동산 유튜버가 부동산360에게 <서울아파트, 공급에 달렸다> <왜 아파트인가> <인구가 줄어드는데도 집을 사야할까> <서울 아파트, 이렇게 흐른다> 등 내 집 마련을 꿈꾸는 분들이라면 궁금해할만한 내용을 전했습니다.

서울 아파트에 대한 이야기, 영상에서 확인하실 수 있습니다.

헤럴드 머니페스타 2025

‘헤럴드 머니페스타 2025’

▶주관 : 헤럴드경제

▶일시 : 2025년 10월 16일(목)~17일(금) 오전 10:00~18:00

▶장소 : 서울코엑스 그랜드볼룸(1F)

▶주제 : 부의 세계로 가는 지름길/Wealth Navigation