청주시 흥덕구 강서동 일원에 들어서는 청주 롯데캐슬 시그니처가 오는 10월 14일 특별공급 청약을 시작으로 본격적인 분양 일정에 돌입한다.

단지는 총 962세대의 대단지로 조성되며, 전용 67㎡, 76㎡, 84㎡ 타입으로 구성된다. 이 가운데 459세대가 일반분양으로 공급되어 실수요자들의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

청약 일정은 10월 14일 특별공급을 시작으로 15일 1순위, 16일 2순위 접수 순으로 이어지며, 당첨자 발표는 22일, 정당 계약은 11월 3일부터 5일까지 진행된다. 특히 1차 계약금은 1,000만 원 정액제로 책정돼 초기 부담을 최소화했으며, 발코니 확장 시 주방가구 및 장식장 등 무상 제공으로 실수요자들의 만족도를 높이고 있다.

교통, 생활, 교육, 미래가치를 두루 갖춘 입지에 위치해 청주의 주거 패러다임을 바꿀 새로운 단지로 평가된다. 충청권 광역급행철도 CTX(예정)와 더불어 KTX·SRT 오송역, 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널 등이 인접해 전국 단위의 뛰어난 접근성을 확보했다. 또한 강서IC, 청주IC, 서청주IC, 제2순환도로, 가로수로 등이 가까워 광역 도로망도 잘 갖춰져 있다.

생활 인프라 역시 풍부하다. 단지 인근에 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등이 밀집해 있어 원스톱 생활이 가능하다. 여기에 강서초, 서현초, 서현중 등 우수 학군이 인접해 자녀 교육을 고려하는 수요자들에게도 큰 장점으로 작용한다.

롯데캐슬 브랜드의 프리미엄 가치도 빠질 수 없다. 단지는 탁 트인 조망, 남향 위주의 혁신적인 특화 설계, 세대별 채광과 통풍을 고려한 쾌적한 공간 구성을 자랑한다. 또한 입주민을 위한 피트니스 클럽, 골프연습장, 작은 도서관, 키즈 플레이 라운지 등 다채로운 커뮤니티 시설도 마련돼 있다.

롯데건설 관계자는 “청주 롯데캐슬 시그니처는 교통, 생활, 교육, 미래가치, 브랜드 프리미엄까지 모두 갖춘 단지로서 청주의 대표 주거지로 자리매김할 것”이라며, “특히 청약 일정이 임박하면서 수요자들의 문의가 하루가 다르게 늘고 있다”고 말했다.

견본주택은 청주시 흥덕구 일원에 마련돼 있으며 추석맞이 특별 경품 이벤트 예정으로 견본주택 방문객 대상 응모권을 증정중이다.