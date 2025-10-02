최대 10년 거주, 월 임대료 상승률 연 5% 이내 59·84㎡ 총 526가구…전 가구 발코니 확장 등

[헤럴드경제=신혜원 기자] 중흥건설그룹 중흥토건이 경기도 양주시에서 공급하는 공공지원 민간임대 아파트 ‘양주역 중흥S-클래스’ 추가 임차인을 선착순으로 모집한다고 2일 밝혔다.

양주역 중흥S-클래스 추가 특별공급은 이달 11일부터 14일까지 견본주택에서 청약 접수를 진행하며, 15일 당첨자 발표에 이어 16일부터 19일까지 4일간 정당계약을 실시할 계획이다.

단지는 경기도 양주역세권지구 공동2블록(양주시 남방동 581번지 일원)에 위치하며, 지하 최저 2층~지상 최고 28층 4개동, 59·84㎡(이하 전용면적) 총 526가구 규모다. 주택형별로 ▷59㎡A/C 264가구 ▷59㎡B/D 56가구 ▷84㎡A/C 153가구 ▷84㎡B/D 53가구 등이다.

단지는 공공지원 민간임대아파트로 초기 임대료가 주변 시세 대비 합리적으로 책정되며, 월 임대료 없이 임대보증금으로만 구성돼 소비자 부담을 최소화했다는 평가를 받는다. 임대보증금의 상승률도 연 5% 이내로 제한돼 임대료 상승에 대한 부담도 크게 줄였다. 또 2년마다 계약을 연장해 최대 10년 동안 걱정 없이 장기간 임대가 가능하다는 점도 실수요자들에게 큰 장점이다.

여기에 만 19세 이상 무주택자 및 무주택 세대구성원이라면 누구나 청약통장이 없어도 신청 가능하다. 주택 수에 포함되지 않기 때문에 향후 일반아파트 청약 시에도 재당첨 제한을 적용받지 않으며 취득세, 보유세, 종부세 등 주택 소유에 따른 세금 부담도 없다. 이밖에 주택도시보증공사(HUG)가 임대보증금을 보증해 신뢰성도 높였다.

양주역 중흥S-클래스는 양주 신흥 주거지로 부상하는 양주역세권 도시개발사업에 들어선다. 양주역세권 도시개발사업은 지하철 1호선 양주역과 양주시청 일원 약 64만㎡ 부지에 공공청사, 학교, 공동주택, 공원, 업무, 상업, 복합, 지원시설 등을 조성하는 내용을 담고 있다. 전체 사업이 완료되면 약 1만명을 수용할 수 있는 곳으로 거듭날 전망이다. 또 지상 2층 규모의 환승 연계시설, 대합실, 주차시설 등을 갖춘 환승센터도 조성될 예정이다.

양주역이 반경 약 500m에 자리한 역세권 아파트로, 지하철 이용 시 7호선으로 환승이 가능한 도봉산역까지 15분이면 이동 가능하다. 경의중앙선·수인분당선·경춘선 환승역인 청량리역은 40분대, 서울역은 1시간 내로 이동할 수 있다. 또 단지 인근에는 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선이 지날 예정으로 향후 서울 접근성은 더욱 개선될 전망이다. GTX-C노선이 개통되면 양주 덕정에서 서울 삼성역까지 27분이면 이동이 가능해진다. 또한 단지 인근에는 서울~양주 고속도로가 2030년 말 개통을 목표로 추진되고 있다.

단지 바로 앞에는 유양초가 위치해 있고 반경 1㎞ 내에 양주시청, 양주우체국, 하나로마트 등이 있다. 도시개발사업 부지 내에 계획된 상업용지도 가깝다. 이밖에 인근에는 평화로근린공원을 비롯해 중랑천, 유양천, 불곡산 등도 인근에 있다.

단지는 양주역세권 중심상업지구가 가까워 다양한 생활 편의시설을 이용할 수 있다. 주변에는 ‘양주 1동 복합청사 이전 건립사업’도 올해 12월 준공 예정이고, 인근에는 공연·전시·교육 등 다양한 복합문화기능을 갖춘 ‘양주아트센터’도 2028년 준공을 목표로 진행되고 있다.

양주역 중흥S-클래스 주변에는 경기북부 최대 규모로 조성되는 양주테크노밸리가 2026년 완공을 목표로 조성 중이다.

뿐만 아니라 단지는 피트니스, 다목적체육관 등 각종 체육 및 레저 시설과 단지 내 어린이집, 작은도서관 등 다양한 주민편의시설이 들어설 계획이다.