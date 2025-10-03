통신사 ‘RCS’ 검색량 5년만에 최대 폭증

[헤럴드경제=차민주 기자] 카카오톡 대규모 개편 논란이 지속되는 가운데, 통신사가 제공하는 차세대 문자 서비스 ‘RCS(Rich Communication Services)’가 반사효과를 톡톡히 얻고 있다.

특히 최근 갤럭시뿐만 아니라 아이폰에서도 RCS가 지원되면서 관심이 더욱 증폭됐다. 사회관계망서비스(SNS) 등장 후 사실상 입지를 잃었던 통신사들의 메시징 서비스가 다시 주목받는 계기가 될지 이목이 쏠린다.

구글 트렌드의 지난 5년간(2020년 9월~2025년 9월) ‘RCS’ 국내 검색 빈도를 살펴본 결과, 지난 9월 21일~9월 27일 주간의 검색 빈도가 가장 높은 수치 ‘100’을 차지한 것으로 나타났다. 5년 사이 RCS 검색 빈도가 ‘63’ 이상(2023년 11월)을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

검색 관심도는 특정 지역과 기간 내 검색어의 구글 검색량을 1~100 사이 숫자로 나타낸 수치로, 숫자가 클수록 검색 빈도가 높은 것을 의미한다.

RCS 검색량 폭증 기간이 카카오톡 개편 날짜인 9월 23일과 겹친 것으로 미뤄봤을 때, 정보기술(IT) 업계는 카카오톡 개편으로 이용자 불만이 커지면서 통신3사 RCS가 반사효과를 얻은 것으로 풀이하고 있다.

실제 구글 트렌드에 따르면 지난 9월 한 달간(8월 30일~9월 30일) ‘채팅+ RCS’의 연관 검색어로 ‘카톡 업데이트’ 검색량이 5000% 이상 급등했다. 채팅+는 통신3사와 삼성전자가 함께 제작한 RCS를 뜻한다.

RCS는 통신사가 제공하는 차세대 문자 메시지 표준이다. 카카오톡처럼 읽음 여부가 숫자 ‘1’로 표시되고, 상대방이 입력 중인지도 확인할 수 있다. 또 최대 100명 그룹채팅, 이모티콘 전송 등의 기능을 별도 앱 설치 없이 기본 문자 앱에서 지원한다. 아울러 5MB 이하 첨부파일은 데이터 비과금 정책을 적용해 무료로 전송 가능하다.

실제 SNS에선 이번 카카오톡 개편을 계기로 ‘RCS로 갈아타겠다’는 반응이 이어지고 있다. 엑스(X·옛 트위터), 스레드 등에는 “카카오톡은 RCS가 시장 활성화되기 전까지 과도적으로 활용되는 메시지 앱에 불과하다”, “이참에 카카오톡 버리고 새로운 문자서비스 RCS로 갈아타겠다”, “RCS 아이폰 도입 이후 10년 넘게 유지한 카카오 단톡방을 닫고 RCS 메시지 단톡방을 개설했다” 등의 게시물이 업로드된 상태다.

이에 따라 통신사 RCS가 메시징 시장에서 다시금 존재감을 드러낼 수 있을지 주목된다. 앞서 지난 19일 통신3사는 애플 운영체제 iOS 26 업데이트를 기점으로 안드로이드뿐만 아니라 아이폰까지 RCS를 지원한다고 밝혔다.

한 업계 관계자는 “이번 iOS 업데이트를 기점으로 통신사가 아이폰 RCS 이용자까지 대거 확보한 가운데, 카카오톡 개편으로 이용자 이탈 흐름이 감지되면서 RCS에 관한 관심이 전례 없이 뚜렷해지고 있다”고 했다.

한편, 카카오는 지난 23일 ‘빅뱅 프로젝트’라는 이름 아래 15년 만의 대규모 카카오톡 개편을 시행했다. 이번 개편으로 프로필 사진, 상태 메시지 등을 노출하던 친구 탭은 프로필 변동 내용이 기본으로 설정됐다. 인스타그램·페이스북 피드처럼 친구의 최근 소식을 게시물로 확인할 수 있게 된 것이다. 이에 대한 이용자 불만이 거세지면서 카카오는 4분기 내 기존 친구목록을 첫 화면으로 되살리겠다고 밝혔다.