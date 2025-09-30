[헤럴드경제=김성훈 기자] 한국의 직장인 평균 월급(이하 세전)이 421만5000원인 것으로 조사됐다. 월급이 가장 높은 서울은 평균이 476만5000원이었다. 서울 아파트를 산다면 20년 이상 한 푼도 안쓰고 모아야 한다는 계산이 나온다.

30일 고용노동부가 발표한 ‘4월 시도별 임금·근로 시간 조사 결과’에 따르면, 상용 근로자 1인 이상 사업체의 근로자 1인당 임금 총액은 전국 평균 421만5000원으로 집계됐다.

전국에서 가장 높은 지역은 서울(476만5000원)이었다. 정보통신(IT)·금융·전문 과학기술업 등 고임금 산업이 밀집해 있어 높게 나타난 것으로 분석된다.

다음은 자동차·조선·화학 등 대규모 제조업체가 많은 울산(475만원)이었다.

반면 숙박이나 음식점업 등 저임금 서비스업 비율이 큰 제주는 327만9000원으로 평균 임금이 전국에서 가장 낮았다.

시도별 물가지수를 반영한 실질임금 총액 역시 서울(421만1000원)이 가장 높았고 울산(409만5000원)이 뒤를 이었다. 전국 평균은 361만5000원이었다.

전년 대비 임금 상승률은 인천(5.8%)과 전남(5.7%)이 가장 높았고, 광주광역시(1.5%)와 제주(1.6%)는 상대적으로 낮았다. 실질 임금 상승률은 인천(3.6%), 전남(3.4%)이 높았고 광주(-0.4%), 전북(0.0%)은 정체하거나 하락했다.

함께 조사한 1인당 월평균 근로시간은 전국 평균 174.2시간으로 나타났다. 가장 긴 지역은 제조업 비율이 큰 충남(178.8시간)과 경남(178.6시간)이었다. 이에 비해 제주(168.7시간)와 대전(169.3시간)은 상대적으로 근로 시간이 짧았다.

한편 KB 통계 기준 8월 서울 아파트 중위가격은 10억4000여만원이다. 세전 기준으로도 월급을 한 푼도 안 쓰고 20년을 모아야 겨우 장만할 수 있는 가격이다. 세금을 뗀 월급을 기준으로 하면 더 오래 걸릴 것으로 추정된다.