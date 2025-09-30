- 국가수리과학연구소 설립 20주년 기념식 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가수리과학연구소는 30일 설립 20주년 기념식을 개최했다.

수리연은 수학과학 분야의 국가경쟁력을 확보하고 전문인력을 양성하며, 수학을 기반으로 과학기술 및 산업과의 연계를 강화하기 위하여 2005년 10월 1일 설립되었고, 올해로 20주년을 맞았다.

이번 기념식은 수리연의 임직원과 기초과학연구원장, 대한수학회회장, 한국산업응용수학회장 등 내외빈이 참석했다.

현재 수리연은 KT 대덕2연구센터에 입주하여 연구소를 운영하고 있다. 그동안 연구소의 독립청사를 위한 노력을 해왔으나 매번 무산된 상태로 숙원사업으로 남아있다.

최윤성 수리연 소장은 “수리과학을 바탕으로 산업과 사회의 다양한 문제를 해결하며 우리나라를 대표하는 연구소로 발전하였고, 앞으로 국제적 위상을 높이며, 연구소의 기반을 더욱 굳건하게 구축할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 이날 기념식에서는 근속 20년을 맞이한 직원에게 감사패 수여가 진행됐다. 기념식 이후 연구소 전 직원을 위한 화합의 밤을 통하여 직원들 간의 친목을 도모하는 시간을 가졌다.