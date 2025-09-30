2021년부터 5년간 무분규 경영성과금 350%+700만원 등

[헤럴드경제=김성우 기자] 기아 노사가 지난 2021년 임금협상부터 이어져 온 5년 연속 무분규 기조를 이어가면서 단체교섭을 타결했다고 30일 밝혔다.

지난 9월 25일 2025년 임금협상 잠정합의안을 도출한 기아 노사는 30일 조합원 찬반투표를 거쳐 총원 2만5812명 가운데 투표인원 2만1356명, 투표인원 대비 찬성 73.1%(1만5601명), 반대 26.7%(5710명)로 잠정합의안을 최종 가결시켰다.

지난 25일 기아 노사는 합의안을 통해 2026년까지 500명의 엔지니어(생산직) 신규채용하고 국내 오토랜드(공장)의 지속 가능한 경쟁력 강화를 위해 미래 자동차 산업을 주도하는 핵심거점으로 전환, 안전한 일터 구축을 통한 건강한 근무환경 조성과 종업원 상호존중 및 신뢰를 바탕으로 글로벌 시장 변화에 능동적으로 대응하겠다는 내용에 입을 모았다. 이같은 내용은 ‘미래변화 대응을 위한 노사공동 특별선언’에 담겼다.

임금과 성과 격려금은 ▷기본급 10만원 인상(호봉승급분 포함) ▷경영성과금 350%+700만원 ▷생산판매목표 달성 격려금 100%+380만원 ▷‘월드 카 어워즈’ 2년 연속 선정 기념 격려금 500만원 ▷단체교섭 타결 격려금 53주 ▷재래시장상품권 20만원 등에 합의했다.

조인식은 10월 1일 실시될 예정이다.