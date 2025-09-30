[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 9월 30일 오후 추석 명절을 앞두고 내수경기 활성화를 위해 아현시장과 마포농수산물시장을 차례로 방문했다.

이날 박 구청장과 관계 부서 직원들은 과일과 떡, 육류, 생선 등을 직접 구매하며 전통시장 장보기 행사를 진행했다.

전통시장에서 구매한 물품은 지역 내 어려운 이웃을 위해 마포복지재단에 전달했다.

아울러 박 구청장은 소비 심리 위축 등으로 어려움을 겪고 있는 상인들을 만나 애로사항을 청취하고 격려의 뜻을 전했다.

또 마포구가 최근 교체한 아현시장 천막 지붕면 등 환경 개선 사항을 확인하며 쾌적하고 안전한 시장 환경이 구민들의 이용 편의를 높이고 전통시장 활성화를 도모한다고 강조했다.

박강수 마포구청장은 “이번 추석에는 전통시장에서 질 좋은 상품을 합리적인 가격에 구매하고 따뜻한 이웃의 정을 함께 나누시길 바란다”며 “마포구는 전통시장에 활기가 피어날 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.