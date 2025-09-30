[헤럴드경제=장연주 기자] 윤석열 전 대통령 측 변호인이 빠듯한 재판 일정때문에 제대로 된 식사를 할 수 있는 날은 사실상 주말밖에 없어 생존이 힘들다는 주장이 제기됐다.

윤 전 대통령 변호인인 김계리 변호사는 29일 자신의 유튜브 채널에 지난 26일 윤 전 대통령의 보석 심문 당시 변론을 일부 공개하면서 이 같이 밝혔다.

김 변호사는 “내란 우두머리 재판은 통상 10시 시작돼 빠르면 17시, 늦으면 20시경 종료된다”며 “오전 재판에 출석하기 위해 일반 수용자들은 오전 8시50분에 수용시설에서 출정하지만 피고인(윤석열)은 개별 개호 필요성으로 일반 수용자들보다 빨리 오전 7시쯤 출정 준비를 마친다”고 말했다.

그는 이어 “구속적부심사를 위한 출정의 예를 들면 7시쯤에 출정 준비를 마치기 위해서는 6시에 기상해서 제대로 된 아침식사도 하지도 못한 채 점심시간에는 컵라면과 건빵으로 점심을 했다”고 설명했다.

그러면서 김 변호사는 “구치소 저녁식사는 오후 4시30분이면 종료가 된다”며 “피고인이 앞으로 주 4회 진행될 모든 재판에 출정하고 여기에 더해 특검 조사까지 출석하면 제대로 된 식사를 할 수 있는 날은 사실상 주말밖에 없다고 해도 과언이 아니다”라고 주장했다.

이에 김 변호사는 “이 같은 일정은 피고인의 지병과 건강을 심각하게 침해하게 된다”며 “방어권이 보장되지 않는 것을 넘어 피고인에게 실명과 생명의 위협까지 이를 수 있게 한다는 점에서 인권 보장의 문제이기도 하다”고 강조했다.

특히 그는 “국민의 알 권리라는 황당한 이유로 피고인의 사생활이 세세히 공개되고 있다”며 “심지어 피고인이 외부진료를 받으러 나갈 때도 수갑과 포승, 전자발찌까지 착용시키고 일정을 일부러 외부에 알려져서 촬영을 당하게 하는 등 인권 침해를 자행하고 있다”고 불만을 나타냈다.

이는 앞서 윤 전 대통령이 지난 달 13일과 14일 경기 안양시 한림대성심병원에서 안과진료를 받던 당시 수갑과 전자발찌를 착용한 모습이 공개된 것을 지적한 것으로 보인다.

그러면서 “고령의 전직 대통령이 진료받는 와중에 도주할 우려가 있다는 이유로, 일반 수용자들과 동일한 처우를 한다는 이유로 수갑과 포승을 채운 모습을 찍히게 하는 황당한 짓을 자행하고 있다”며 “피고인에 대한 망신 주기에 정치적 보복일 뿐”이라고 주장했다.

한편, 법원은 윤 전 대통령을 보석할지를 현재 심리중이다. 윤 전 대통령은 지난 7월 10일 특수공무집행방해 등 혐의로 재구속된 뒤 12차례 연속으로 내란 재판에 불출석하고 있다.

윤 전 대통령 측은 보석심문에서 “구속되고 1.8퍙짜리 방 안에서 생존하는 것 자체가 힘들었다”며 “법정에 나오는 것 자체가 보통 일이 아니라”라고 밝혔다.

또 지난 26일 재판 이후에는 “재판 출석 후 현기증과 구토 증세가 이어져 재판 출석 등 대응이 어려운 상황”이라고 주장한 것으로 전해졌다.