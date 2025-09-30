권영수 전 부회장 “AI 도입 성공은 직원에 달렸다” 휴넷 ‘포사이트코리아’…내년 키워드 ‘AI·리밸런싱’

“피크코리아에 도달한 상황에서 규모 중심, 모방 중심 전략은 통하지 않는다. 창조형 인적자본으로 AI 내재화가 필요하다.”

기업교육 회사 휴넷(대표 조영탁)이 30일 서울 삼성동 그랜드인터컨티넨탈 서울파르나스에서 사업계획 포럼 ‘포사이트코리아 2026’를 열었다. 포럼에는 산·학·연 전문가들이 참여해 내년 경영환경을 전망했다. 휴넷은 2026년 사업계획 키워드로 ‘AI·리밸런싱’을 발표했다. 이날 행사는 오프라인과 온라인 라이브로 동시에 진행돼 1000여명이 참석했다.

서울대 경제학과 김세직 명예교수는 기조강연에서 우리 경제가 더 이상 성장이 없는 피크코리아 국면에 진입했다고 진단했다.

그는 “과거의 성장공식인 규모 확대, 수출 중심, 모방 중심 전략은 이제 유효하지 않다. AI가 기술구현을 대신하는 시대는 기업의 성패가 ‘창의적 아이디어’와 이를 실행할 ‘인적자본’에 달려 있다”고 했다. 이어 “우리 경제가 제로성장의 경계에 선 현실을 직시하고 AI시대의 성장동력은 창조형 인적자본이라는 점을 기억해야 한다”고 덧붙였다.

LG에너지솔루션 권영수 전 부회장은 경영의 핵심을 ‘AI기술’과 ‘사람 중심의 리더십’에서 찾았다. 그는 “AI를 성공적으로 도입하려면 인사제도의 혁신과 최고경영진의 인내가 필요하다. 무엇보다 ‘직원이 가장 중요한 고객’이라는 철학이 조직문화 중심에 자리잡아야 한다”먀 “AI라는 첨단기술과 가장 인간적인 리더십이 조화를 이룰 때 경영도 성공할 수 있다”고 했다.

휴넷은 2026년 사업계획 키워드로 AI와 리밸런싱(재조정)을 선정했다. 올해는 비즈니스 전반에서 AI와 본질적 통합이 두드러지고 있으며 사업구조, 경영방식, 인적자원 등 기업 전반을 재조정해야 할 필요성이 강하게 제기되고 있다고 주장했다.