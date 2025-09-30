與 ‘경선 개입 및 당비 대납 의혹’ 파장 “경천동지할 사안…金총리 해명해야”

[헤럴드경제=김진 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 30일 더불어민주당의 내년 지방선거 경선에서 김민석 국무총리를 지원하기 위해 특정 종교단체 신도들이 대거 동원됐다는 의혹과 관련해 “민주당과 김민석 국무총리는 명확하게 사실관계를 밝히고 즉각 사퇴해야 한다”고 말했다.

송 원내대표는 이날 오후 국민의힘 정책위와 김은혜·김형동 의원실 주최로 국회 의원회관에서 열린 ‘정부조직법 통과 이후 기후에너지환경부 신설 대응 긴급 간담회’에 참석해 “정말 경천동지할 사안이다. 특정 종교와 특정 정당이 유착해서 당원을 모집해 당비를 대납하는 내용”이라며 이같이 말했다.

송 원내대표는 “총리가 된 지 며칠이나 됐다고 국익과 국가의 운명을 좌우하는 관세협정 과정에서 민생을 챙기지 않고, 자기가 갈 다음 자리를 챙기는 반전이 아닌가”라며 김 총리를 직격했다. 이어 “마음이 콩밭에 가 있는 총리 하에서 대한민국 국정이 제대로 챙겨지겠나”라며 “이 부분에 대해 즉각 해명하길 바란다”고 했다.

한편 국회 문화체육관광위원회 소속인 진종오 국민의힘 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 민주당 소속 김모 서울시의회 문화체육관광위원장이 특정 종교단체 신도 3000명의 개인정보를 확보해 2026년 민주당 경선에 개입하려 했다는 의혹을 제기했다.

진 의원이 공개한 녹취록에서 서울시의회 문체위원장실 직원 A씨는 종교단체 신도의 이름과 주민등록번호, 전화번호, 통신사 등 정보를 제보자에게 요구했다. 또 신도 1인당 1000원씩 총 1800만원을 ‘개인적으로’ 대납하겠다는 의사를 밝혔다. 또 다른 녹취록에서 김 위원장은 제보자에게 내년 2~3월 민주당 경선 일정을 언급한 뒤 “김민석으로 가시죠”라고 말했다.