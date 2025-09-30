영화 ‘얼굴’ 시각장애 전각장인 ‘임영규’役 “저예산? 가장 적합한 방식으로 제작” “모험이 돼 버린 영화 제작…용기 내야”

[헤럴드경제=손미정 기자] “아름다운 것은 존경받고 추앙받고, 추한 건 멸시당해.”

영화 ‘얼굴’에서 앞을 보지 못하는 전각장인 임영규(권해효 분)는 시각장애를 가졌지만 누구보다 아름다움에 집착한다. 다 함께 앞만 보고 내달리며 그 누구도 돌아보지 않았던 1970년대. 영화는 폭력적 시대를 지나 ‘살아있는 기적’이 된 임영규의 추악한 내면과 숨겨 온 진실을 향해 간다.

보이는 자들의 추구하는 가치를 좇으며, 결국 돌이킬 수 없는 선택을 했던 임영규의 민낯은 고성장이라는 구호 아래 오늘날에 이른, 우리 사회의 가장 숨기고 싶은 자화상처럼 느껴진다. 하얗게 기른 수염과 짧게 자른 머리, 어딘가를 향해 있는 뿌연 눈동자. 여기에 주름과 수염조차 말하고 움직이는 듯한 권해효의 연기는 영화의 중심부에 자리한 임영규란 역설적인 인물에 설득력을 불어넣는다.

“임영규는 보이는 사람들의 욕망을 훨씬 더 내면화하고, 강화한 아이러니한 인물이죠. ‘보이지 않는 사람이 시각 예술을 하는 것을 관객들이 어떻게 믿게 할까’에 대한 걱정은 있었지만, 답을 정해놓고 한 연기는 아니에요.”

오랜 경험과 내공은 어디 가지 않는다. 지난 29일 서울 종로구 모처에서 만난 권해효는 기회의 소중함, 작품에 대한 애정, 그리고 영화 산업에 대한 애정 섞인 우려 등을 차분한 말투로 조목조목 얘기했다. 영화와 함께한 35년의 세월에서 뻗어 나온 그의 따뜻하고, 때론 날카로운 시선들을 꼭꼭 눌러담아 한마디 한마디에 모두 실었다.

영화 ‘얼굴’은 제작비 약 2억여 원이 투입된 저예산 영화다. 연상호 감독의 주도하에 20여 명의 스태프가 13회차 만에 촬영을 마친, 기록적인 작품이다. 배우들은 최소한 출연료와 흥행 성적에 따른 ‘러닝개런티’를 약속받고 영화에 출연했다. 아무래도 배우들의 결단 없이는 성사되기 어려운 도전이었음은 분명하지만, 권해효는 오히려 “출연료는 충분히 받았다고 생각한다”며 웃었다. 독립영화계에서도 잔뼈가 굵은 그이기에 저절로 고개가 끄덕여졌다.

“지난해 6~7월께 연 감독이 함께 영화를 하자고 했어요. 연상호라는 사람이 자신이 하고 싶었던 이야기를 만든다는 데 망설일 이유가 없었죠. 출연료도 ‘열정페이’ 아니냐 이런 말이 많은데 저는 정말 충분하다고 생각해요. 제가 지난 12년 동안 홍상수 감독과 11편을 함께 작업했어요. 독립영화의 끝판왕 아닙니까(웃음).”

그는 이달 초 토론토국제영화제 프리미어 상영 현장에서 영화의 완성본을 처음 봤다. 작품의 완성도에 대한 불안은 없었지만, ‘저예산 영화’라는 꼬리표를 관객들이 어떻게 받아들일지에 대한 걱정은 있었다. 영화는 토론토에서 관객들의 뜨거운 반응과 호평 속에 첫 상영을 마쳤다. 권해효는 “북미 관객들이 영화를 굉장히 몰입해서 보고, 상영 후 GV(관객과의 대화)도 모두 자리를 지켜서 놀랐다”면서 “이 영화는 ‘얼굴’이라는 영화를 만드는 데 가장 적합한 제작 방식을 택했다고 생각한다”고 설명했다.

“영화를 만드는 데 5~10억이 들어갈 수도 있었겠죠. 만약 돈이 더 있었다면 아마 후반 작업(DI)에 쓰지 않았을까요. 하지만 일단 만듦새를 보면 저예산 영화 같지 않거든요. 이 영화는 그저 하고 싶은 이야기를 하기 위해서 가장 좋은 제작 방식을 선택한 것이라고 생각해요. 완성본을 보면서 ‘이 정도면 충분히 의미가 전달되겠다, 역시 연상호구나’란 생각이 들었어요.”

시각장애인을 표현한 권해효의 연기는 자연스럽다. 몸짓에 과장이 없고, 오히려 간결하다. 흔히 장애가 있는 인물을 표현할 때 빠지기 쉬운 일반화의 오류를 경계하기 위해 노력한 결과다. 시각장애인이었던 그의 장인을 오랜 시간 보며 느낀 점들도 연기에 녹여냈다. “시각 장애인이 외모를 가꾸는 가장 손쉬운 방법이 짧게 관리하는 거잖아요.” 임영규의 짧게 자른 머리도 그의 아이디어다.

“장애를 갖고 있는 캐릭터는 그 안에 복잡하고 다양한 층위가 있어요. 하지만 미디어는 대체로 그것을 자꾸 일반화시키려고 하죠. 임영규의 모습에서 저는 장인의 모습을, (젊은 임영규를 연기한) 박정민 배우는 마찬가지로 시각 장애가 있는 아버지를 봤고, 그 안에서 말하지 않아도 어떻게 연기해야겠다고 생각한 것들이 있었던 것 같아요. 익숙한 공간에서는 빠르게 움직이고, 익숙지 않은 곳에서는 조심히 움직이는 속도의 차이 정도가 신경 쓴 부분이에요.”

인터뷰 당일 기준 영화 ‘얼굴’은 관객 91만명, 누적 매출 94억원을 기록하고 있다. 투입 예산을 고려하면 큰 성공을 거둔 셈이다. “저희 영화에 관한 관심은 한국 영화에 대한 걱정이 기본적으로 깔려있다고 생각해요.” 흥행 이유에 관한 생각을 묻자 오늘날 영화계 현실에 대한 고민이 담긴 답변이 돌아왔다. 그는 “영화를 만드는 것이 모험이 되고 있는데, 정작 만드는 사람들이 용기를 내지 않는 경우가 많다”며 말을 이었다.

“거대 자본이 들어가면 모든 관객을 대상화해요. ‘이 맛을 좋아할 거야’라고 먼저 판단하고 매운 맛과 단맛을 섞은 작품을 내놓죠. 그렇게 구축한 안전판들이 극장의 활력을 뺏어가는 느낌이에요. 영화 ‘얼굴’은 좀 달라요. 대상을 정해놓지 않고, 그저 우리 집에서 먹던 음식을 조심스럽게 내밀었는데 관객들이 ‘맛있다’고 해준 거죠. 그래서 저는 이 영화가 관객을 관객으로 대접하는 영화라고 생각해요.”

권해효는 사회 문제에 적극적으로 목소리를 내는 배우 중 한 명이다. 일전의 한 인터뷰에서 그는 자신을 따라다니는 ‘사회운동가’란 수식에 “‘사회운동 응원가’로 불러주길 바란다”며 농담 섞인 부탁을 한 적도 있다. 그에게 성장주의 시대의 멸시와 억압 속에 결국 모두에게 잊혀 버린 ‘얼굴’에 대한 이야기는 어떤 의미로 다가왔을까.

“이 영화는 그 어떠한 단어로도 메시지를 화자가 직접 말하지 않는 것이 좋다고 생각해요. 이것이 관객을 관객으로 대우하는 영화라고 이야기한 이유이기도 해요. 아무리 좋은 주장도 내용이 재미없으면, 그저 광장에서 구호를 외치는 것과 뭐가 다르겠어요.”

오랜 시간 상업영화와 독립영화, 드라마와 연극 무대를 오가며 어느덧 60대에 접어들었다. 30년이 넘는 시간을 버틸 수 있었던 것은 노력이 아닌 운이었다는 것이 그의 생각이다. 인생도, 배우 활동도 딱히 계획을 세운 적은 없다. 재미있을 것 같은 작품에 망설임 없이 뛰어들어, 한판 잘 놀고 나오는 것을 반복하다 보니 지금에 이르렀다. 그는 “그렇다 보니 후회하는 경우도 참 많았는데, 연상호 감독이나 홍상수 감독의 작업은 그런 것 없이 늘 기쁜 기억만 있었다”며 회상했다.

물론 배역을 선택하는 데 있어 양보할 수 없는 철칙은 있다. ‘권해효’를 생각하며 만든 캐릭터는 맡지 않는 것이다. 그는 “‘이 작품은 권해효에게 딱이에요’란 말은 정말 구태의연하고 게으른 말이라고 생각한다”면서 “나의 예전 연기를 보고 차용한 것이기에 새로움이 없다고 생각한다. 그런 말을 듣고 맡은 캐릭터가 성공한 적도, 행복했던 경험도 없다”고 했다.

“어릴 때는 좌충우돌 웃기는 청년이었다가, 어느덧 아버지 역할을 하게 됐네요. 아마 ‘얼굴’은 60대에 들어선 권해효가 머물던 자리를 한 번 더 옮긴 작품으로 기억될지도 모르겠어요. 앞으로도 영화계가 작품을 만든다는 것만큼은 계속했으면 하는 바람이에요. 그리고 그런 작업을 할 수 있는 기회가 주어진다는 것이 배우로서 정말 운이 좋다고 생각합니다.”