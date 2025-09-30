[헤럴드경제=최원혁 기자] 검찰이 야구선수 류현진(37·한화 이글스)의 라면광고 계약금 일부를 가로챈 혐의를 받는 전직 에이전트에게 항소심에서 징역 5년을 구형했다.

30일 검찰은 서울남부지법 형사항소3-2부(조규설 유환우 임선지 부장판사) 심리로 열린 A(50) 씨의 사기 등 혐의 항소심 결심공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다.

A씨 측 변호인은 A씨가 류현진을 포함한 모든 피해자의 피해를 변상하고 합의해, 피해자들이 처벌 불원서와 탄원서를 제출했다고 강조했다.

A씨는 최후진술에서 “피해자분들이 겪었던 고통과 어려움에 대해 생각하지 못했던 행동에 대해 후회가 남는다”며 재판부에 선처를 요청했다.

A씨는 지난 2013년 오뚜기와 류현진의 광고모델 계약을 대행하면서 계약금으로 85만달러를 받고선 70만달러에 계약했다고 류현진을 속여 차액을 챙긴 혐의 등으로 2018년 말 불구속기소됐다. 올해 1월 1심에서 징역 2년 6개월을 선고받았다. A씨가 챙긴 돈은 당시 환율 기준 약 1억8000만원이다.

한편 A씨는 2013년 류현진이 미국프로야구 메이저리그(MLB)로 진출할 때도 깊이 관여한 인물이지만 오뚜기 광고모델 계약 체결 뒤로는 에이전트 역할을 하지 않은 것으로 알려졌다.