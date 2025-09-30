[헤럴드경제 = 김상수 기자] “별이 된 아빠는 언제 돌아와?”

이제 4살이 된 딸은 죽음이 뭔지 몰랐다. 아빠는 이제 별이 됐다는 말에, 착한 일을 하고 아빠는 하늘로 갔다는 말에, 그러면 별이 된 아빠는 언제 돌아오느냐고 묻는다.

별이 됐다는 아빠는 자동차 서비스센터에서 20년 넘게 일했다. 회의 도중 돌연 정신을 잃었고 그 뒤로 돌아오지 못했다. 그리고 그는 생의 마지막 길에 장기기증으로 3명의 생명을 살렸다.

그리고 딸에게 전한 말처럼, 세상에 생명을 베풀고 별이 됐다.

한국장기조직기증원은 지난 7월 17일 한림대학교 성심병원에서 박성철(46) 씨가 뇌사 장기기증으로 3명의 소중한 생명을 살리고 세상을 떠났다고 30일 밝혔다.

그가 의식을 잃은 건 지난 7월 11일. 회사에서 회의하던 도중 정신을 잃고 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다. 하지만 끝내 의식을 회복하지 못한 채 뇌사 상태에 빠졌다.

이후 박 씨는 가족의 동의를 거쳐 간장, 신장(양측)을 기증해 3명의 생명을 살리고 생을 마감했다.

그의 가족은 삶의 마지막 순간에 다른 생명을 살리며 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음에 기증을 결심했다.

박 씨는 서울에서 2남1녀 중 장남으로 태어났다. 정도 많고 잘 웃는 그였다. 늘 주변 사람에게도 자상하고 따뜻하게 다가가는 성격이었다.

학교를 졸업하고선 도장 업무를 배운 뒤 25년이나 자동차서비스센터에서 자동차 도장 일을 할 만큼 열정적으로 삶에 임했다. 자연을 좋아해서 주말이면 가족과 함께 등산과 산책을 즐기는 가장이기도 했다.

그에겐 4살이 된 딸이 있다. 아직 너무 어린 탓에 죽음이 뭔지 모른다. 가족들은 딸에게 아빠는 별이 됐다고 얘기해줬다. 아빠를 찾을 때면 함께 한 추억을 얘기하며 그리움을 달래고 고인을 추억한다.

그의 아내는 그저, 사랑한다는 마지막 인사를 남겼다.

“인사 한번 못하고, 헤어진 것이 너무 슬프고 아직도 실감이 나지 않아. 다음 세상에서는 다시 만나서 오랜 시간 행복하고 건강하게 지내자. 하늘에서 잘 지내고 건강해. 우리 꼭 다시 만날 것 같아. 사랑해.”