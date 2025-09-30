[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인특례시장은 마블 급이다. 조아용 브랜드로 4만5000명을 한자리에 모이게 했다.

용인시는 27일과 28일 이틀간 미르스타디움에서 열린 제30회 용인시민의 날 기념 ‘2025 대한민국 조아용 페스티벌’에 4만 5000여 시민과 국내외 방문객들이 참석한 가운데 축제가 성황을 이뤘다고 30일 밝혔다.

축제 첫날인 27일에는 약 3만 5000여 명의 시민들이 행사장을 찾아 높은 관심도를 보였고, 둘째 날인 28일에는 새벽부터 오후 1시까지 비가 내렸음에도 오후 4시쯤 마감한 축제 현장에 1만 여명이 방문한 것으로 집계됐다.

이는 지난해 같은 곳에서 1박2일의 같은 기간 열린 시민의날 축제 참가자보다 2배 가량 많은 숫자로, 올해엔 이상일 시장 아이디어로 용인의 인기 캐릭터 ‘조아용’과 용인의 자매도시 캐릭터, 대학·기업·기관 캐릭터를 활용한 전국 최초의 캐릭터 축제를 여는 등 축제 프로그램을 한층 더 다채롭게 꾸몄기 때문에 시민들이 더 큰 관심과 흥미를 나타내면서 많이 참석했다는 게 관계자들의 분석이다.

외국에서 이번 축제를 축하하기 위해 용인을 방문한 나라의 숫자도 늘었다. ▷미국 플러튼시 ▷튀르키예 카이세리시 ▷미국 페어팩스카운티 ▷미국 윌리엄슨카운티 ▷이탈리아 대사관 ▷일본 구마모토시 등 6곳의 관계자들이 용인의 ‘대한민국 조아용 페스티벌’에 참가한 것은 글로벌 반도체 중심도시로 도약 중인 용인특례시에 대한 외국의 관심이 커지고 있다는 것을 의미한다고 시 관계자는 밝혔다.

국내에서는 ▷전라남도 함평군 ▷경상북도 울릉군▷전라남도 광양시 ▷경상북도 안동시 ▷충청북도 괴산군 ▷제주특별자치도 제주시 ▷경상남도 사천시 ▷충청북도 단양군▷경상북도 포항시 등 9곳이 함께해 이번 축제의 의미를 더했다.

행사에는 시 대표 캐릭터 조아용을 비롯해 18개 기관의 29종 캐릭터가 참여해 어린이·청소년·가족 단위 방문객들에게 큰 사랑을 받았다.

캐릭터들은 행사장 곳곳을 다니며 어린이들과 함께 사진을 찍으며 즐거운 추억을 선사했다.

특히 캐릭터들과 함께 시민들이 직접 준비한 각양각색의 캐릭터 퍼레이드는 큰 호응을 얻었다.

퍼레이드에 참여한 처인구 김량장동 더불어숲 타운하우스에 거주중인 한 시민은 “주민들과 함께 자연 친화적인 재료를 활용해 직접 장식을 만들어 퍼레이드에 참여했다”며 “아이들이 ‘빨리 하고 싶다’, ‘친구들에게 자랑했다’고 할때마다 뿌듯했고, 평생 잊지 못할 추억을 만들었다”고 소감을 전했다.

축제 현장에서는 용인시 대표 캐릭터 조아용 인형과 다양한 굿즈를 판매한 ‘조아용 in 스토어’ 팝업 매장이 화제를 모았다.

조아용 굿즈를 판매하고 있는 용인지역자활센터에서는 애초 300만 원 판매를 예상했으나, 이틀 동안 1400만 원 이상의 매출을 기록하며 시민들의 뜨거운 관심을 입증했다.

가족 단위로 방문한 한 시민은 “조아용 굿즈를 사달라고 아이들이 계속 졸라서 줄을 서서 샀다”며 “아이들뿐만 아니라 어른들에게도 추억이 되는 특별한 축제였다고 생각하는 데 조아용을 앞세운 캐릭터 축제를 기획한 이상일 시장과 시장의 아이디어를 잘 실현해 준 시 관계자들, 문화재단 관계자들, 공감대를 형성해 참여해 준 모든 분들께 감사의 뜻을 전한다”고 소감을 전했다.

현장을 찾은 시민들은 “용인의 대표 축제가 생겨 자랑스럽다”, “아이들이 좋아하는 캐릭터와 체험이 많아 가족 모두가 즐길 수 있었다. 내년에도 다시 오고 싶다” 등의 반응을 보였다.

축제 프로그램은 조아용 퍼레이드, 우상혁·이동국·박세리 등 스포츠 스타 팬사인회, 이동국 실장의 축구 원포인트 레슨, 조아용 창작뮤지컬, 김경호·손승연·케이윌 등 유명 가수들의 공연 등이 이어지며 축제 현장을 빈틈없이 채웠다.

특히 이번 시민의 날 기념식에서는 ‘도시브랜드 선포식’을 통해 28년 만에 새롭게 단장한 용인특례시의 ‘통합도시브랜드’를 공개해 시민들의 큰 관심을 모았다.

이상일 시장은 “새로운 통합도시브랜드는 용인의 발전과 도약을 상징하며, 시민의 자긍심을 담은 상징”이라며 “시민들께서 많이 사랑하시는 캐릭터 ‘조아용’과 함께 용인의 자긍심을 높이는 도시브랜드가 될 수 있도록 시민들과 힘을 모으겠다”고 말했다.

축제에서 시민의 날 연계 행사로 진행된 ▷조아용의 청년생활탐험(용인청년페스티벌) ▲먹거리 조아용(용인먹거리페스타) ▷과학이 조아용(용인사이버과학축제) ▷조아용 맛집(용인식품산업박람회)도 시민들의 인기를 끌었다.

이상일 시장은 “올해 시민의 날은 기념하는 축제에 4만 5000여 명의 시민이 참여하고 국내외 여러 곳에서 방문해 축하했는데 이는 용인 시민의 응집력과 용인이란 도시브랜드가 커지고 있다는 것을 의미한다”며 “시민들의 열정과 적극적인 참여에 존경과 감사의 뜻을 전한다”고 말했다.